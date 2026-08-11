Tras ser sondeado por Boca, el "Haaland sudamericano" reveló: "Debería cobrar como él"

"Si para él soy Haaland tengo que cobrar como él también, ¿no? Así que nada, es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él", manifestó el delantero.

"Él piensa eso. Tenemos distintas diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falto a un entrenamiento y estoy a disposición del cuerpo técnico que es quién decide quién juega y quién no", agregó sobre el tema.

El "Haaland sudamericano" no llegó a Boca.

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Luego se refirió sobre la posibilidad de jugar en Boca

Belgrano decidió tasar al delantero en 5 millones de dólares, un monto que los dirigentes de Boca consideraron exagerados y dieron por baja la operación: "Se habló, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado, me han preguntado si por ahí era verdad, si existía la posibilidad. La verdad que hubiese sido un paso importante para mi carrera jugar en un equipo grande del fútbol argentino".

Más allá que el pase no se logró producir, agregó: "Feliz también que se hayan fijado, que hayan tenido ese interés, eso habla de que uno está haciendo las cosas bien".

Lucas Passerini rompió una racha negativa que lo mantuvo en el centro de la tormenta en el Torneo Apertura ya que en 14 encuentros no logró sumar goles, aunque pudo adaptarse para brindar 6 asistencias.