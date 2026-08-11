Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Se queda en Córdoba

Tras ser sondeado por Boca, el "Haaland sudamericano" reveló: "Debería cobrar como él"

Lucas Passerini fue llamado el "Haaland sudamericano" por el presidente de Belgrano; pero luego de su paso fustrado por Boca mostró toda su fustración

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Estuvo en la órbita de Boca, pero no llegaron a un acuerdo.

Estuvo en la órbita de Boca, pero no llegaron a un acuerdo.

Belgrano viene de salir campeón del Torneo Apertura y eso provocó que diferentes equipos mostraran interés en sus jugadores y uno de los apuntados por Boca Juniors fue el delantero Lucas Passerini, quen fue apodado como el "Haaland sudamericano" por Luis Fabián Artime, presidente del conjunto cordobés.

Passerini convirtió el primero de los goles del Pirata en el triunfo por 2 a 0 frente a Banfield, por lo que luego enfrentó a los micrófonos e hizo lo que mejor sabe hacer: definir en sus declaraciones con calidad.

Lucas Passerini volvi&oacute; a marcar tras el inter&eacute;s de Boca.

Lucas Passerini volvió a marcar tras el interés de Boca.

El delantero habló sobre el apodo que le puso el presidente ante el interés de Boca

Medio en serio, medio en chiste, Passerini se refirió al apodo que le colocó Artime: "Yo llevo 3 años acá en el club y el cariño que me tiene Luifa me lo ha hecho saber. Pero bueno, creo que a mí no me gustó porque no lo siento así".

"Si para él soy Haaland tengo que cobrar como él también, ¿no? Así que nada, es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él", manifestó el delantero.

"Él piensa eso. Tenemos distintas diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falto a un entrenamiento y estoy a disposición del cuerpo técnico que es quién decide quién juega y quién no", agregó sobre el tema.

El "Haaland sudamericano" no lleg&oacute; a Boca.

El "Haaland sudamericano" no llegó a Boca.

u

Luego se refirió sobre la posibilidad de jugar en Boca

Belgrano decidió tasar al delantero en 5 millones de dólares, un monto que los dirigentes de Boca consideraron exagerados y dieron por baja la operación: "Se habló, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado, me han preguntado si por ahí era verdad, si existía la posibilidad. La verdad que hubiese sido un paso importante para mi carrera jugar en un equipo grande del fútbol argentino".

Más allá que el pase no se logró producir, agregó: "Feliz también que se hayan fijado, que hayan tenido ese interés, eso habla de que uno está haciendo las cosas bien".

Lucas Passerini rompió una racha negativa que lo mantuvo en el centro de la tormenta en el Torneo Apertura ya que en 14 encuentros no logró sumar goles, aunque pudo adaptarse para brindar 6 asistencias.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas