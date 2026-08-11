Malas noticias en el Deportivo Maipú en la previa del duelo ante Godoy Cruz

El ex Colegiales sufrió la grave afección en el partido frente a Midland donde debió ser reemplazado por Tiago Ferreyra a los 10 minutos de comenzado el encuentro.

"El futbolista será acompañado por el cuerpo médico del Club durante las próximas etapas de su tratamiento y recuperación. Desde toda la familia del Cruzada le deseamos una pronta y favorable recuperación. ¡Vamos, Gastón! ", agregaron desde el Deportivo Maipú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Deportivo Maipú (@club_deportivo_maipu)

De esta manera, Mariano Echeverría pierde una pieza fundamental en el mediocampo ya que Mansilla disputó todos los partidos que se han jugado de la Primera Nacional hasta el momento. El cuerpo técnico deberá esperar entonces al Tribunal de Disciplina para conocer si podrán contar con Enzo Pérez, ya que el club presentó un descargo para que le disminuyeran una fecha de las tres punitorias que le dieron luego del partido ante Gimnasia y Tiro de Salta.

La misma documentación fue presentada por el caso de Matías Viguet, quien también recibió tres fechas. De esta manera, Mariano Echeverría tendrá que rediagramar el mediocampo ante la dura lesión de Mansilla y la presencia o no del capitán Enzo Pérez.