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¡Increíble!

Recorrió 8.540 kilómetros para alentar a Independiente Rivadavia en el Maracaná

Diego viajó desde Barcelona a Río de Janeiro pura y exclusivamente para alentar a Independiente Rivadavia en el Maracaná

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Diego llegó desde España para alentar a Independiente Rivadavia.

Diego llegó desde España para alentar a Independiente Rivadavia.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Una gran cantidad de hinchas de Independiente Rivadavia dijeron presente en Río de Janeiro para alentar a su equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Muchos, la mayoría, llegaron desde Mendoza. Pero hay uno en particular que realizó un trecho más largo.

Hablamos de Diego Bernal, quien transitó los 8.540 kilómetros que separan a la ciudad brasilera de Barcelona (España). Pura y exclusivamente para alentar los 90 minutos en el mítico estadio Maracaná. Oriundo de La Cuarta Sección, la vida lo llevó al Viejo Continente y, en la previa del encuentro, nos contó sus sensaciones.

El color de los hinchas de Independiente Rivadavia en el banderazo.

El color de los hinchas de Independiente Rivadavia en el banderazo.

La palabra de Diego, fanático de Independiente Rivadavia

Tras el banderazo en Barra de Tijuca, Diego comenzó: "Esto es hermoso. Esto es lo que es Independiente Rivadavia, una familia. Estamos pasando un hermoso momento. Esto viene de hace muchos años y esta es una muestra más de amor".

A la hora de contar su historia, manifestó: "Vine desde Barcelona. Pedí dos semanas de vacaciones no pagas para venir a ver a Independiente. Ya viajé a ver los dos ascensos también, y esto es impagable. Impagable.

"A nosotros, que estamos en el exterior, esto nos hace un poquito más fuertes. Estar en todos los momentos. Hemos estado en las malas y siempre vamos a estar", aseguró sobre cómo la pasión crece a pesar de la distancia.

En cuanto a las locuras realizadas por el amor a los colores, reveló. "En 2007 viajé al ascenso. Renuncié a un trabajo para ir a ver el ascenso a la B Nacional. En el último ascenso (2023) también. Pedí tres días de vacaciones, estuve una noche en Mendoza, una en Córdoba y me volví al trabajo".

El amor por Independiente Rivadavia y su mensaje al plantel

"Independiente Rivadavia es el amor. El amor que sentimos los que estamos afuera. Al no poder ir a la cancha, nos levantamos a las 3 de la mañana a ver los partidos. Cada vez que viajamos a Mendoza, el que puede, siempre está pendiente del calendario a ver qué partido podemos ir a ver, y eso es lo que demuestra un poquito lo que somos", comentó.

Sobre cómo nació el viaje a Río de Janeiro, mencionó: "Empecé a hacer las cuentas el día que ganamos el primer partido acá en el Maracaná y me empecé a imaginar los puntos. Ahí dije: 'creo que nos da para poder pegar el viaje'. Así que empezamos a buscar decididos a poder compartir este momento con la gente y con el club".

Por último, le dedicó unas palabras a Alfredo Berti y el plantel de Independiente Rivadavia: "Siempre agradecido con Alfredo y los jugadores. Es un DT que el trabajo se nota. Nos ha hecho pasar el mejor momento del club. Y los jugadores, siempre digo lo mismo, dan todo".

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