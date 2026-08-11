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En una situación crítica

Stéfano Di Carlo bancó a Coudet en conferencia de prensa aunque dejó la puerta abierta a una posible salida

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa y habló de todo el Mundo River donde se refirió a la situación de Coudet

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Stéfano Di Carlo lideró la conferencia de prensa.

Stéfano Di Carlo lideró la conferencia de prensa.

Stéfano Di Carlo encabezó una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por los tres vicepresidentes del club, Ignacio Villarroel, Andrea Ballotta y Mariano Taratuty, el tesorero Guillermo Laje y el secretario general, Agustín Forchieri con el objetivo de hablarle al hincha de River en una situación crítica.

Los fanáticos necesitaban que los dirigentes se mostraran ya que el momento que está atravesando el club - al menos en la parte deportiva - es muy preocupante. Sin puntos ni goles en el Torneo Clausura, eliminados de la Copa Argentina y alejados de la próxima Copa Libertadores los fanáticos del Millonario quiéren saber qué sucede y que pasará con Eduardo Coudet.

Coudet, Di Carlo y Franchescoli en la presentaci&oacute;n del entrenador.

Coudet, Di Carlo y Franchescoli en la presentación del entrenador.

Stéfano Di Carlo bancó a Coudet como entrenador de River

La conferencia de prensa comenzó con un mensaje que los hinchas del Millonario necesitaban escuchar: "Quiero extenderle tranquilidad al hincha de River", para luego comenzar un balance de gestión que no dejó tema por tocar.

Fue así que prefirió bancar al Chacho en la difícil situación: "Estamos todos muy unidos, vemos un especial apoyo del grupo y de los jugadores, que tienen una creencia igual que la nuestra con el entrenador, en su capacidad de trabajo".

"Tenemos la urgencia por la situación crítica y todo se hace más grave, pero tenemos que tener ese horizonte de calma y unión de cara a lo que viene. Este equipo necesita mayor funcionamiento, las herramientas están y los juveniles van a crecer. River va a volver a ser lo que tiene que ser, estamos convencidos. Necesitamos tiempo y en este proceso que va a transcurrir va a ser incómodo como lo viene siendo. Así funciona el fútbol", explicó.

En esa misma línea continuó: "Al técnico lo veo bien, apoyado por el grupo. Veo una enorme mancomunión. Después del partido con Central y en todos momentos hablamos con él. Hablamos con los referentes e integrantes del plantel. Esa tarea la hicimos para tener diálogo fluido con los profesionales que hoy tenemos. Encontramos esa unión y determinación de parte de todos, de que esto es tiempo y en un momento se va a dar vuelta. River tiene un camino de ascenso, que aún no llega, pero hay mucha convicción".

No obstante, dejó la puerta abierta a su salida por si es el mimo entrenador quien dedide dar un paso al cospado: "Con respecto al entrenador no corresponde. Si él siente o decide que no encuentra la manera, como pasó con Gallardo, imaginen el punto de partido y lo complejo que es construir y lo que le toca a Coudet. En tanto él sienta que tiene la fuerza lo vamos a acompañar porque creemos en él".

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