Stéfano Di Carlo bancó a Coudet en conferencia de prensa aunque dejó la puerta abierta a una posible salida

Fue así que prefirió bancar al Chacho en la difícil situación: "Estamos todos muy unidos, vemos un especial apoyo del grupo y de los jugadores, que tienen una creencia igual que la nuestra con el entrenador, en su capacidad de trabajo".

"Tenemos la urgencia por la situación crítica y todo se hace más grave, pero tenemos que tener ese horizonte de calma y unión de cara a lo que viene. Este equipo necesita mayor funcionamiento, las herramientas están y los juveniles van a crecer. River va a volver a ser lo que tiene que ser, estamos convencidos. Necesitamos tiempo y en este proceso que va a transcurrir va a ser incómodo como lo viene siendo. Así funciona el fútbol", explicó.

En esa misma línea continuó: "Al técnico lo veo bien, apoyado por el grupo. Veo una enorme mancomunión. Después del partido con Central y en todos momentos hablamos con él. Hablamos con los referentes e integrantes del plantel. Esa tarea la hicimos para tener diálogo fluido con los profesionales que hoy tenemos. Encontramos esa unión y determinación de parte de todos, de que esto es tiempo y en un momento se va a dar vuelta. River tiene un camino de ascenso, que aún no llega, pero hay mucha convicción".

No obstante, dejó la puerta abierta a su salida por si es el mimo entrenador quien dedide dar un paso al cospado: "Con respecto al entrenador no corresponde. Si él siente o decide que no encuentra la manera, como pasó con Gallardo, imaginen el punto de partido y lo complejo que es construir y lo que le toca a Coudet. En tanto él sienta que tiene la fuerza lo vamos a acompañar porque creemos en él".