Tiró las brasas del asado e hizo que aviones hidrantes deban apagar un incendio de 15 hectáreas: terminó preso

Ocurrió en Córdoba, pero lamentablemente hechos como este se reflejan en cada ciudad del país. Un asado terminó de la peor manera en la localidad de Charbonier donde un hombre fue detenido acusado de provocar un incendio forestal tras arrojar brasas y cenizas sin las precauciones necesarias.
Según informó la Policía de Córdoba, el fuego afectó aproximadamente 15 hectáreas y generó un frente de unos 1.000 metros. Ante el riesgo de que las llamas continuaran avanzando, las autoridades activaron un protocolo especial para controlar el foco.
De acuerdo con la declaración del detenido, había llevado hasta el lugar un tacho que contenía las brasas y cenizas utilizadas para el asado. Esa acción habría provocado el inicio del incendio.
Un amplio operativo para contener las llamas
El combate contra el fuego demandó un importante despliegue de recursos. Participaron Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del ETAC, la Guardia Local, Gestión Integral de Manejo de Fuegos y efectivos de la Departamental Punilla Norte.
También fueron utilizados dos aviones hidrantes, mientras que personal de la Policía Caminera colaboró durante el operativo.
El episodio ocurrió en momentos en que la provincia atravesaba jornadas con alerta por peligro alto de incendios, por lo que las autoridades habían pedido extremar las medidas de prevención para evitar nuevos focos, según publica NA.
El caso de Córdoba que, insistimos, lamentablemente ocurre en todo el país, vuelve a poner el foco sobre una de las principales causas de incendios forestales: las acciones humanas y los descuidos con fuego en zonas donde las condiciones ambientales favorecen rápidamente la propagación de las llamas.
En pocas palabras
- Detenido por incendio: un hombre fue arrestado por provocar un foco forestal al arrojar brasas de asado sin precaución.
- 15 hectáreas afectadas: el fuego consumió una importante extensión de campo, requiriendo un operativo especial de contención.
- Alerta por peligro: el incidente ocurrió en Córdoba, provincia con alto riesgo de incendios y llamados a la prevención.