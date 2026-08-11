Tiró las brasas del asado e hizo que aviones hidrantes deban apagar un incendio de 15 hectáreas: terminó preso

Un amplio operativo para contener las llamas

El combate contra el fuego demandó un importante despliegue de recursos. Participaron Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del ETAC, la Guardia Local, Gestión Integral de Manejo de Fuegos y efectivos de la Departamental Punilla Norte.

También fueron utilizados dos aviones hidrantes, mientras que personal de la Policía Caminera colaboró durante el operativo.

Las brasas mal apagadas de un asado provocaron el enorme incendio que arrasó con 15 hectáreas. Imagen ilustrativa.

El episodio ocurrió en momentos en que la provincia atravesaba jornadas con alerta por peligro alto de incendios, por lo que las autoridades habían pedido extremar las medidas de prevención para evitar nuevos focos, según publica NA.

El caso de Córdoba que, insistimos, lamentablemente ocurre en todo el país, vuelve a poner el foco sobre una de las principales causas de incendios forestales: las acciones humanas y los descuidos con fuego en zonas donde las condiciones ambientales favorecen rápidamente la propagación de las llamas.