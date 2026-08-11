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Incendio forestal

Tiró las brasas del asado e hizo que aviones hidrantes deban apagar un incendio de 15 hectáreas: terminó preso

El intenso fuego obligó a desplegar bomberos, brigadistas y aviones hidrantes. El hombre fue detenido

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Una vista aérea del incendio que provocó un fuego de asado mal apagado. Foto: Policía 

Una vista aérea del incendio que provocó un fuego de asado mal apagado. Foto: Policía 

Ocurrió en Córdoba, pero lamentablemente hechos como este se reflejan en cada ciudad del país. Un asado terminó de la peor manera en la localidad de Charbonier donde un hombre fue detenido acusado de provocar un incendio forestal tras arrojar brasas y cenizas sin las precauciones necesarias.

Según informó la Policía de Córdoba, el fuego afectó aproximadamente 15 hectáreas y generó un frente de unos 1.000 metros. Ante el riesgo de que las llamas continuaran avanzando, las autoridades activaron un protocolo especial para controlar el foco.

Bomberos debieron trabajar duro para controlar las llamas. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Bomberos debieron trabajar duro para controlar las llamas. Imagen ilustrativa.

De acuerdo con la declaración del detenido, había llevado hasta el lugar un tacho que contenía las brasas y cenizas utilizadas para el asado. Esa acción habría provocado el inicio del incendio.

Un amplio operativo para contener las llamas

El combate contra el fuego demandó un importante despliegue de recursos. Participaron Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del ETAC, la Guardia Local, Gestión Integral de Manejo de Fuegos y efectivos de la Departamental Punilla Norte.

También fueron utilizados dos aviones hidrantes, mientras que personal de la Policía Caminera colaboró durante el operativo.

Las brasas mal apagadas de un asado provocaron el enorme incendio que arras&oacute; con 15 hect&aacute;reas. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Las brasas mal apagadas de un asado provocaron el enorme incendio que arrasó con 15 hectáreas. Imagen ilustrativa.

El episodio ocurrió en momentos en que la provincia atravesaba jornadas con alerta por peligro alto de incendios, por lo que las autoridades habían pedido extremar las medidas de prevención para evitar nuevos focos, según publica NA.

El caso de Córdoba que, insistimos, lamentablemente ocurre en todo el país, vuelve a poner el foco sobre una de las principales causas de incendios forestales: las acciones humanas y los descuidos con fuego en zonas donde las condiciones ambientales favorecen rápidamente la propagación de las llamas.

En pocas palabras

  • Detenido por incendio: un hombre fue arrestado por provocar un foco forestal al arrojar brasas de asado sin precaución.
  • 15 hectáreas afectadas: el fuego consumió una importante extensión de campo, requiriendo un operativo especial de contención.
  • Alerta por peligro: el incidente ocurrió en Córdoba, provincia con alto riesgo de incendios y llamados a la prevención.  
Resumen generado por Thinkindot AI

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