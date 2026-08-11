El presidente de River se lamentó por cómo decidieron el destino de los "jugadores del container"

"La decisión de los jugadores apartados es estrictamente deportiva. Otras maneras a veces no funcionan y son posibles cuando se trata de una cantidad menor de profesionales. Fue un error, en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Se podría haber generado un preaviso que al cabo de tanto tiempo se tendrá que separar los grupos de trabajo", reflexionó el presidente.

La velocidad, la decisión de la sede y demás fue un error. La velocidad, la decisión de la sede y demás fue un error.

"Esos errores de forma y de tiempos respondieron a uno de los momentos más incómodos de la era moderna de River. La decisión de fondo era necesaria, lo debimos hacer. La forma sí fue un error nuestro", manifestó al respecto.

La situación de los jugadores separados de River fue muy difícil.

El mercado de pases de River que es considerado un "3 x 1"

Kendry Páez salió de la lista de la Copa Sudamericana y por él ingresó Rafael Santos Borré, por lo que su destino está fuera de River aunque no trascendió qué club está pujando para quedarse con sus servicios ya que el Chelsea no tiene intención de repatriarlo ; por su lado, Matías Viá podría ir al Getafe o al Olympiacos.

Ahora resta definir el futuro de otros cuatro jugadores: Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Matías Galarza, quienes por el momento continúan entrenándose por separado.

En el mercado de pases llegaron 9 jugadores al Millonario quienes invirtieron 68.55 millónes de dólares, una cifra récord: "Queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. Luego de una final, había un camino que quizás era más gradual, y otro, el que tomamos, que fue más agresivo que tenía que ver con hacer un mercado de pases fuertes y construir una base de plantilla para poder ordenar el proyecto de fútbol de River.

"Todo eso tenía que ver con generar un salto de nivel, con ir a buscar jerarquía, además con la velocidad que el momento requería. Hicimos tres mercados de pases en uno ante la criticidad del momento", expresó el presidente.

"Era muy complejo y muy grave, es inadmisible la cantidad de derrotas que fuimos concatenando en el último tiempo. A partir de eso, hicimos un mercado que fue tres en uno. El momento pedía rediseñar la plantilla. Esto tiene que ver con el River que queremos encontrarnos para los próximos tres años. El problema que tenemos es la urgencia, no tenemos el tiempo, se combinó con una racha negativa que es grave", agregó Stéfano Di Carlo.