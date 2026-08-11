Lionel Messi se prepara para regresar a Miami luego del fallecimiento de su padre Jorge

Lionel Messi despidió a su padre Jorge, en Rosario.
Luego de pasar unos días en su Rosario natal, este martes Lionel Messi regresará a Miami con su esposa e hijos para retomar su rutina en la MLS. Si bien desde el Inter Miami no confirmaron su regreso a la actividad, el 10 de la Selección argentina podría regresar pronto a los entrenamientos ya que Las Garzas se encuentran en pleno inicio de la competencia estadounidense.
Inter Miami tiene programado un encuentro este miércoles por la noche, en condición de local, contra León de México por la tercera fecha de la Leagues Cup. Luego, chocará el sábado frente Nashville, en condición de visitante, por la MLS.