Lionel Messi se prepara para regresar a Miami luego del fallecimiento de su padre Jorge

Messi y su familia emprenderán el regreso desde el aeropuerto de Rosario, el mismo que lo vio arribar el pasado sábado en horas de la noche ante la triste noticia que conmovió al mundo entero sobre la partida física de Jorge.

Messi dejará la Argentina este martes por la noche.

Messi regresa a Estados Unidos

Desde el domingo al mediodía, la familia Messi se instaló en su casa en Funes luego de la ceremonia de despedida de Jorge, realizada en el cementerio privado El Prado ubicado en la ciudad santafesina de Pérez. Desde entonces, pocas imágenes salieron a la luz del propio jugador y de su entorno debido al hermetismo que se mantuvo para con la familia luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento del padre del 10.