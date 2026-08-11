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Lionel Messi se prepara para regresar a Miami luego del fallecimiento de su padre Jorge

Lionel Messi regresará a Estados Unidos para retomar su actividad con el Inter Miami luego del fallecimiento de su padre Jorge Messi

Por UNO
Lionel Messi regresará a Estados Unidos luego del fallecimiento de su padre Jorge.

Lionel Messi regresará a Estados Unidos luego del fallecimiento de su padre Jorge.

Lionel Messi regresará a Miami este martes por la noche luego de pasar unos días en la Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El avión privado que lo trasladará de regreso a Estados Unidos tiene estipulado despegar alrededor de las 22.30 hora local.

Messi y su familia emprenderán el regreso desde el aeropuerto de Rosario, el mismo que lo vio arribar el pasado sábado en horas de la noche ante la triste noticia que conmovió al mundo entero sobre la partida física de Jorge.

Messi dejará la Argentina este martes por la noche.

Messi dejará la Argentina este martes por la noche.

Messi regresa a Estados Unidos

Desde el domingo al mediodía, la familia Messi se instaló en su casa en Funes luego de la ceremonia de despedida de Jorge, realizada en el cementerio privado El Prado ubicado en la ciudad santafesina de Pérez. Desde entonces, pocas imágenes salieron a la luz del propio jugador y de su entorno debido al hermetismo que se mantuvo para con la familia luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento del padre del 10.

Lionel Messi despidió a su padre Jorge, en Rosario.

Lionel Messi despidió a su padre Jorge, en Rosario.

Luego de pasar unos días en su Rosario natal, este martes Lionel Messi regresará a Miami con su esposa e hijos para retomar su rutina en la MLS. Si bien desde el Inter Miami no confirmaron su regreso a la actividad, el 10 de la Selección argentina podría regresar pronto a los entrenamientos ya que Las Garzas se encuentran en pleno inicio de la competencia estadounidense.

Inter Miami tiene programado un encuentro este miércoles por la noche, en condición de local, contra León de México por la tercera fecha de la Leagues Cup. Luego, chocará el sábado frente Nashville, en condición de visitante, por la MLS.

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