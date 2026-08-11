Manchester City va por Enzo Fernández aunque el Chelsea quiere una millonada

Sus declaraciones provocaron el disgusto de la directiva y del entonces técnico Liam Rosenior, quien justificó el castigo señalando: "Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre él es que, en términos de su carácter y como persona, no tengo malas palabras para él. Pero se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Así que tuvimos que tomar una sanción, y esa fue la decisión que tomamos".

Luego, ya durante el Mundial, el mediocampista de la Selección argentina festejó con el mítico Topo Gigio nada más ni nada menos que frente a Inglaterra. Si bien desde la cuenta del Chelsea lo felicitaron, más tarde debieron borrar la publicación ante la indignación de sus propios hinchas.

El Topo Gigio de Enzo Fernández no cayó bien en Inglaterra.

Xabi Alonso, flamante DT del Chelsea, quiere a Enzo Fernández en su equipo

El entrenador del conjunto londinense planifica la llegada de piezas de primer nivel y ya concretó la incorporación del joven Elliot Anderson mientras que también quiere agilizar la salida de varios nombres de su planilla.

El Chelsea entiente que Xabi Alonso lo quiere en su equipo mientras que valoran que el mediocampista se haya tomado unas vacaciones cortas para comenzar a realizar la pretemporada con sus compañeros.

No obstante, en el Manchester City asumió Enzo Maresca, DT que tuvo en Chelsea y con quien mantiene una muy buena relación por lo que en las próximas horas se definirá si The Citizens emprenderá una verdadera propuesta para quedarse con el jugador.