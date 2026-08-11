El Mundo Boca se preocupa por Bareiro: la lesión que complica al goleador paraguayo

Bareiro también se realizó un bloqueo en la zona y decidió no intervenirse quirúrgicamente. Por este motivo, su recuperación es más lenta e inicierta.

La última vez que jugó Adam Bareiro en Boca

Bareiro jugó por última vez el 9 de mayo pasado, cuando fue titular ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella noche fue reemplazado durante el primer tiempo después de sufrir un doble desgarro, uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo.

Tras la baja de Bareiro. Boca incorporó a Enner Valencia, quien arribó en condición de libre tras disputar su tercer Mundial con la selección ecuatoriana y haber registrado un paso por el Pachuca de México.

Enner Valencia se sumó a Boca.

Tras llegar a Argentina el fin de semana y completar su primera práctica en Boca Predio, Arruabarrena decidió llevarlo de a poco, por lo que no fue convocado para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC de Paraguay.