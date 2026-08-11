El Mundo Boca se preocupa por Bareiro: la lesión que complica al goleador paraguayo

¿Cuándo volverá Adam Bareiro? El delantero paraguayo preocupa al Mundo Boca, ya que padece una hernia de disco lumbar y es incierta la fecha en la que podría volver a las canchas. Es que decidió no operarse y se demora su recuperación.
El delantero de Boca Adam Bareiro preocupa al Mundo Boca. El paraguayo se recupera de una hernia de disco lumbar y es incierta la fecha en la que podría volver a las canchas
¿Cuándo volverá Adam Bareiro? El delantero paraguayo preocupa al Mundo Boca, ya que padece una hernia de disco lumbar y es incierta la fecha en la que podría volver a las canchas. Es que decidió no operarse y se demora su recuperación.
Bareiro combina ejercicios muy livianos en el campo con tareas en el gimnasio. La prioridad es que pueda avanzar sin que reaparezcan las molestias que le impidieron entrenarse y competir con normalidad.
El jugador nacido en Asunción, Paraguay, hace 30 años se predisponía tenìa previsto regresar ante Sarmiento por Copa Argentina una vez finalizado el Mundial 2026, pero una hernia de disco se lo impidió. A pesar que no es la misma lesión, con Edinson Cavani Boca padeció algo similar, ya que se realizó bloqueos y distintos tratamientos para disminuir los dolores lumbares, pero estos le imposibilitaban jugar con normalidad.
Bareiro también se realizó un bloqueo en la zona y decidió no intervenirse quirúrgicamente. Por este motivo, su recuperación es más lenta e inicierta.
Bareiro jugó por última vez el 9 de mayo pasado, cuando fue titular ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella noche fue reemplazado durante el primer tiempo después de sufrir un doble desgarro, uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo.
Tras la baja de Bareiro. Boca incorporó a Enner Valencia, quien arribó en condición de libre tras disputar su tercer Mundial con la selección ecuatoriana y haber registrado un paso por el Pachuca de México.
Tras llegar a Argentina el fin de semana y completar su primera práctica en Boca Predio, Arruabarrena decidió llevarlo de a poco, por lo que no fue convocado para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC de Paraguay.