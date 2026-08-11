Golpe al corazón de los mendocinos: Octavio cierra sus puertas y liquida todo el stock

Desde el comercio ubicado en plena Ciudad de Mendoza comentaron que la crisis “se viene soportando desde 2025” y que debido a las bajas ventas se hace imposible recuperar lo invertido temporada tras temporada.

La crisis económica golpea fuerte al sector.

En la misma línea, señalaron que actualmente “el ciudadano a pie ahora prioriza el precio por sobre la calidad de la ropa, por lo que elige otros comercios ubicados en la periferia que venden indumentaria a un valor mucho menor”.

Por último, desde el comercio avisaron que durante todas estas semanas se estará realizando una liquidación por cierre definitivo, por lo que se están vendiendo las prendas a un precio notablemente más bajo.

El cierre de Octavio, estipulado para dentro de 45 días aproximadamente, representa además un nuevo golpe para la actividad comercial del centro mendocino. La partida de un negocio de indumentaria de una ubicación tan transitada vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los comercios tradicionales para sostenerse y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la situación económica actual.