Golpe al corazón de los mendocinos: Octavio cierra sus puertas y liquida todo el stock

Después de décadas en el corazón de los mendocinos, llegó el momento de bajar las persianas y cerrar las puertas. Octavio, uno de los comercios históricos de la Avenida General San Martín, dejará de vender y liquida todo su stock. ¿El principal motivo? La crisis que atraviesa el sector desde hace algunos meses.
Cierra uno de los comercios históricos de Mendoza y liquida todas sus prendas
El local de indumentaria Octavio, ubicado sobre Avenida General San Martín al 1300, casi esquina Lavalle, se prepara para cerrar sus puertas luego de varias décadas de actividad. El comercio, reconocido por los mendocinos que recorren una de las principales arterias comerciales de la capital provincial, se suma así a la lista de establecimientos que atraviesan dificultades en un contexto económico complejo.
La decisión de ponerle punto final a la actividad comercial está vinculada con la crisis económica y el difícil escenario que atraviesa el sector, marcado por una menor demanda y mayores dificultades para sostener los costos de funcionamiento. Para los comerciantes, mantener abiertos los locales en las actuales condiciones se convirtió en un desafío cada vez mayor.
Desde el comercio ubicado en plena Ciudad de Mendoza comentaron que la crisis “se viene soportando desde 2025” y que debido a las bajas ventas se hace imposible recuperar lo invertido temporada tras temporada.
En la misma línea, señalaron que actualmente “el ciudadano a pie ahora prioriza el precio por sobre la calidad de la ropa, por lo que elige otros comercios ubicados en la periferia que venden indumentaria a un valor mucho menor”.
Por último, desde el comercio avisaron que durante todas estas semanas se estará realizando una liquidación por cierre definitivo, por lo que se están vendiendo las prendas a un precio notablemente más bajo.
El cierre de Octavio, estipulado para dentro de 45 días aproximadamente, representa además un nuevo golpe para la actividad comercial del centro mendocino. La partida de un negocio de indumentaria de una ubicación tan transitada vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los comercios tradicionales para sostenerse y adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la situación económica actual.
En pocas palabras
- Octavio cierra: La tienda de indumentaria histórica cerrará sus puertas en las próximas semanas.
- Motivo principal: La crisis económica y la caída en las ventas dificultan la continuidad del comercio.
- Liquidación total: El local ofrece toda su mercadería con importantes descuentos por cierre definitivo.