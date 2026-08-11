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El cuestionado Kevin Castaño fue vendido por River: cuánto dinero pagaron por el colombiano

Finalmente el volante colombiano Kevin Castaño se fue de River. Así lo confirmó el titular millonario, Stéfano Di Carlo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Kevin Castaño se fue de River.

Kevin Castaño se fue de River.

Despuás de tantas idas y vueltas el cuestionado volante colombiano Kevin Castaño se fue de River Plate. Así lo confirmó en una conferencia de prensa el titular millonario, Stéfano Di Carlo, quien dijo que el jugador fue vendido al Atlético Mineiro de Brasil.

River adquirió el 50% de los derechos económicos de Kevin Castaño por 5 millones de dólares.

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Castaño era muy cuestionado en River.

"Cinco millones de dólares por el 50% del pase", dijo Di Carlo con relación al pase de Castaño al equipo brasileño. Todo indica que el ciclo del jugador en el Millo llegó a su fin apenas un año y medio después de que se convirtiera en la compra más cara en la historia del club.

La salida del jugador de 25 años se produjo después de varios meses en los que había quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico y formaba parte del famoso "container".

Kevin Castaño se suma al Atlético Mineiro de Brasil

Castaño ya está en Belo Horizonte para realizarse los estudios médicos correspondientes y sumarse al equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

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Castaño jugará en el Mineiro de Brasil.

Llamativamente a diferencia del resto de los jugadores que quedaron fuera de la consideración, el jugador de la selección colombiana nunca llegó a entrenarse en el predio de Cantilo. Después de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, se quedó en su país, donde se entrenó por su cuenta y habló de su actualidad en las redes sociales.

La polémica de Kevin Castaño

El colombiano protagonizó algunas situaciones que generaron repercusión entre los hinchas de River. Es que en las redes sociales felicitó a su compatriota Jaminton Campaz por el triunfo de Rosario Central ante el Millonario por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Tras ser silbado por los hinchas de River en numerosas oportunidades, el colombiano deja el club.

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