Por qué recomiendan cambiar las sábanas por lo menos cada 10 días

Las altas temperaturas incrementan la transpiración corporal de las personas al dormir. El calor sumado a la humedad genera el ambiente perfecto para la acumulación de microorganismos. Dormir continuamente sobre los mismos tejidos provoca una pérdida de higiene perjudicial para el organismo.

Factores determinantes

Compartir la cama con perros o gatos acorta los tiempos sugeridos para lavar la ropa blanca. Una semana resulta demasiado tiempo para mantener los cobertores sin higienizar en esos casos particulares.

Las personas con problemas de sudoración nocturna también requieren lavados más frecuentes. El escenario resulta idéntico para quienes sufren calor excesivo al dormir durante cualquier época del año.

No hay mejor sentimiento que dormir en sábanas limpias.

El profesional destacó la importancia de airear los textiles de manera constante. La cama acumula las células muertas junto con la transpiración emitida con el paso de las horas. La mezcla crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de ácaros o bacterias.

Para concluir, el especialista afirmó de manera contundente: "No hay nada como dormir entre sábanas limpias".