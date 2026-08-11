Por qué recomiendan cambiar las sábanas por lo menos cada 10 días

Renovar la ropa de cama excede la simple limpieza o el orden del hogar. Modificar las sábanas representa una acción fundamental para cuidar el espacio destinado al descanso. El cuerpo humano desprende sudor, células muertas, grasa o residuos durante la noche. Dichos elementos permanecen en la tela a pesar de lucir limpios a simple vista.
La frecuencia ideal para lavar las sábanas
El farmacéutico Álvaro Fernández compartió su visión profesional mediante el programa 'Directo al Grano'. El especialista indicó que la recomendación general consiste en realizar el cambio de cobertores una vez por semana o como máximo a los diez días.
El experto puntualizó al respecto: "Hay que cambiar las sábanas una vez a la semana o como mucho cada diez días, pero hay matices importantes".
Las altas temperaturas incrementan la transpiración corporal de las personas al dormir. El calor sumado a la humedad genera el ambiente perfecto para la acumulación de microorganismos. Dormir continuamente sobre los mismos tejidos provoca una pérdida de higiene perjudicial para el organismo.
Factores determinantes
Compartir la cama con perros o gatos acorta los tiempos sugeridos para lavar la ropa blanca. Una semana resulta demasiado tiempo para mantener los cobertores sin higienizar en esos casos particulares.
Las personas con problemas de sudoración nocturna también requieren lavados más frecuentes. El escenario resulta idéntico para quienes sufren calor excesivo al dormir durante cualquier época del año.
El profesional destacó la importancia de airear los textiles de manera constante. La cama acumula las células muertas junto con la transpiración emitida con el paso de las horas. La mezcla crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de ácaros o bacterias.
Para concluir, el especialista afirmó de manera contundente: "No hay nada como dormir entre sábanas limpias".
En pocas palabras
- Renovar sábanas: Cambiar la ropa de cama semanalmente o cada diez días es crucial para la higiene.
- Acumulación de residuos: El cuerpo libera sudor, células muertas y grasa, creando un ambiente propicio para ácaros y bacterias.
- Factores adicionales: Mascotas, sudoración nocturna o calor excesivo exigen lavados más frecuentes para mantener la limpieza.