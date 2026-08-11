El costo de "vestir" una botella supera el valor del propio vino en una crisis sin tregua para los viñateros

Los costos del vidrio, el corcho y la etiqueta llegaron a superar el valor del propio vino.

Ante el faltante de caja, los productores iniciaron gestiones de auxilio financiero con intendentes de la provincia para afrontar los gastos de la poda actual y planificar asistencias para fertilizantes y agroquímicos. En paralelo, la entidad manifestó su preocupación por la pérdida de asistencia técnica en fincas tras la eliminación de los Centros de Desarrollo Vitícola y los retiros voluntarios en el INTA.

El impacto de las medidas de desregulación en el mercado

Desde la AVM atribuyen el agravamiento del panorama a las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional. La quita de herramientas de medición y previsibilidad que aplicaba el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), como la supresión del formulario C-05 sobre el destino a mosto, privó a la actividad de estadísticas transparentes.

Desde la AVM señalan que las medidas de desregulación nacional agravaron la incertidumbre de los viñateros.

Según la visión de la entidad productiva, este vacío de datos oficiales favorece la especulación por parte de los grandes establecimientos bodegueros. Esta dinámica altera las condiciones comerciales, estira los plazos de pago y genera incertidumbre entre los pequeños y medianos viñateros sobre los valores que percibirán por sus cosechas.