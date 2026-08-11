Walter Glover y su esposa, Bertha Glover, eran dueños de un terreno de unas 32 hectáreas en una zona conocida como Pine Springs. Walter había comprado la propiedad en 1913 y, desde 1914, la pareja operaba allí una parada para los viajeros que recorrían la zona, con una gasolinera, un café, una pequeña tienda y cabañas para huéspedes.
En 1970, se negaron a vender su terreno dentro de un parque nacional propuesto: en 1972, un tribunal les otorgó 55.000 dólares
La pareja se negó a vender su terreno, que incluía recursos hídricos, lo que llevó a un tribunal a fijar una compensación de 55.000 dólares y un derecho de uso vitalicio
Cuando el Gobierno de Estados Unidos aprobó la creación del nuevo Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe, intentó adquirir las propiedades privadas que se encontraban dentro del área prevista para el parque. Sin embargo, los Glover se negaron a vender su hogar y el negocio que habían construido allí.
El Parque Nacional que nació de una negativa a vender un terreno
Al no llegar a un acuerdo voluntario, las autoridades federales iniciaron un procedimiento de expropiación del terreno. El Gobierno había ofrecido inicialmente 35.000 dólares, pero el tribunal determinó finalmente una compensación de 55.000 dólares, después de considerar, entre otros elementos, el valor de los recursos hídricos desarrollados en la propiedad.
La ley de Estados Unidos prohíbe tomar propiedades sin otorgar una justa compensación basada en el valor real del mercado. El tribunal también les concedió un derecho de uso y ocupación de por vida (life estate). Esto significaba que el Gobierno pasaba a ser propietario de la tierra, pero los Glover conservaban legalmente el derecho a permanecer en la propiedad durante el resto de sus vidas.
¿Qué pasó luego de 1972?
Gracias al acuerdo alcanzado durante el proceso de adquisición de la propiedad, el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe fue establecido en septiembre de 1972, mientras los Glover todavía permanecían en el lugar.
Walter Glover falleció en 1973, a los 94 años. Bertha continuó viviendo en la propiedad durante los años siguientes y mantuvo el negocio dentro del parque. Finalmente, Bertha murió en agosto de 1982, a los 89 años. Después de su muerte, el Servicio de Parques Nacionales pudo tomar posesión definitiva de la propiedad, de acuerdo con las condiciones establecidas durante el proceso de adquisición.
En pocas palabras
- Negativa a vender: Los Glover se negaron a vender su terreno, clave para la creación del Parque Nacional.
- Compensación judicial: Un tribunal fijó una compensación de 55.000 dólares y un derecho de uso vitalicio para la pareja.
- Establecimiento del parque: El Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe se estableció en 1972, con los Glover aún residiendo en la propiedad.