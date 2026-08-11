En 1970, se negaron a vender su terreno dentro de un parque nacional propuesto: en 1972, un tribunal les otorgó 55.000 dólares

La ley de Estados Unidos prohíbe tomar propiedades sin otorgar una justa compensación basada en el valor real del mercado. El tribunal también les concedió un derecho de uso y ocupación de por vida (life estate). Esto significaba que el Gobierno pasaba a ser propietario de la tierra, pero los Glover conservaban legalmente el derecho a permanecer en la propiedad durante el resto de sus vidas.

¿Qué pasó luego de 1972?

Gracias al acuerdo alcanzado durante el proceso de adquisición de la propiedad, el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe fue establecido en septiembre de 1972, mientras los Glover todavía permanecían en el lugar.

Walter Glover falleció en 1973, a los 94 años. Bertha continuó viviendo en la propiedad durante los años siguientes y mantuvo el negocio dentro del parque. Finalmente, Bertha murió en agosto de 1982, a los 89 años. Después de su muerte, el Servicio de Parques Nacionales pudo tomar posesión definitiva de la propiedad, de acuerdo con las condiciones establecidas durante el proceso de adquisición.