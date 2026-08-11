Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia emprendió el retorno a Mendoza para continuar con su cargada agenda que incluye el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Lepra jugará 4 partidos en 11 días.

La Lepra jugará 4 partidos en 11 días.

Tras el duelo de este martes en el Maracaná Independiente Rivadavia emprendió el viaje de retorno a Mendoza para continuar con su cargada agenda que incluye el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Alfredo Berti tendrán solo 3 días para recuperarse ya que el viernes estarán viajando a Córdoba para jugar el sábado 15 a las 19 ante Belgrano, campeón del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia tendrá que rotar jugadores para afrontar los próximos partidos.

Independiente Rivadavia tendrá que rotar jugadores para afrontar los próximos partidos.

El Pirata cordobés fue uno de los pocos equipos que vencieron a la Lepra en esta temporada, pero más allá de la importancia del partido es un hecho que el DT tendrá que rotar y darle descanso a algunos futbolistas pensando en la revancha con el Flu.

Tras el partido en Córdoba por la fecha 5 del certamen de la Liga Profesional el conjunto azul tendrá solo dos días de recuperación ya que el martes 18 a las 19 tendrá que jugar el partido de vuelta con el Fluminense y solo 4 días más tarde irá a Avellaneda para jugar con Independiente.

Además de estar en los playoffs de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia lidera la tabla anual y está en zona de clasificación a octavos de final en el Clausura.

La agenda de la Lepra

  • vs Belgrano sábado 15/8 a las 19.
  • vs Fluminense martes 18/8 a las 19 (Malvinas)
  • vs. Independiente sábado 22/8 a las 18:30.
  • vs. Racing domingo 30/8 a las 21:30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas