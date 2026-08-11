Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y la Copa Libertadores

Tras el duelo de este martes en el Maracaná Independiente Rivadavia emprendió el viaje de retorno a Mendoza para continuar con su cargada agenda que incluye el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia emprendió el retorno a Mendoza para continuar con su cargada agenda que incluye el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.
Tras el duelo de este martes en el Maracaná Independiente Rivadavia emprendió el viaje de retorno a Mendoza para continuar con su cargada agenda que incluye el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.
Los dirigidos por Alfredo Berti tendrán solo 3 días para recuperarse ya que el viernes estarán viajando a Córdoba para jugar el sábado 15 a las 19 ante Belgrano, campeón del Torneo Apertura.
El Pirata cordobés fue uno de los pocos equipos que vencieron a la Lepra en esta temporada, pero más allá de la importancia del partido es un hecho que el DT tendrá que rotar y darle descanso a algunos futbolistas pensando en la revancha con el Flu.
Tras el partido en Córdoba por la fecha 5 del certamen de la Liga Profesional el conjunto azul tendrá solo dos días de recuperación ya que el martes 18 a las 19 tendrá que jugar el partido de vuelta con el Fluminense y solo 4 días más tarde irá a Avellaneda para jugar con Independiente.
Además de estar en los playoffs de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia lidera la tabla anual y está en zona de clasificación a octavos de final en el Clausura.