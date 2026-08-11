Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura y la Copa Libertadores

Los dirigidos por Alfredo Berti tendrán solo 3 días para recuperarse ya que el viernes estarán viajando a Córdoba para jugar el sábado 15 a las 19 ante Belgrano, campeón del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia tendrá que rotar jugadores para afrontar los próximos partidos. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El Pirata cordobés fue uno de los pocos equipos que vencieron a la Lepra en esta temporada, pero más allá de la importancia del partido es un hecho que el DT tendrá que rotar y darle descanso a algunos futbolistas pensando en la revancha con el Flu.