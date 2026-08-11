Facundo Medina tiene nuevo club: dejó el Olympique de Marsella por una suma millonaria

El marcador central zurdo, que también puede actuar como lateral izquierdo, fue clave y tomó la decisión de mudarse a la Bundesliga.

"Bayer 04 ha fichado al jugador de la selección argentina Facundo Medina. El defensor firmó un contrato hasta 2031. ¡Bienvenido a la ciudad de los colores, Facu!", dijo el club alemán en sus redes para presentar. El defensor utilizará la camiseta número 2.

Facundo Medina tendrá de compañeros a Exequiel Palacios y Equi Fernández

Facundo Medina se encontrará con su compañero en el conjunto albiceleste Exequiel Palacios y con el exBoca Ezequiel Equi Fernández.

Medina recorrió ayer las instalaciones del estadio del BayArena ubicado en la ciudad homónima al nombre del club y este martes fue oficializado en las redes sociales de la institución donde posó con la indumentaria y firmó su contrato por cinco temporadas.

Medina posa con su nueva camiseta.

Además, fue publicado un video donde Facundo Medina se presenta con cada uno de sus nuevos compañeros, posteriormente otro donde se enfoca en un globo terráqueo y la frase “Forza Bayer 04”.

Bayer Leverkusen está en la pretemporada junto a todo el plantel comandado por el entrenador español Carles Martínez Novell, donde buscarán pelear ante el Bayern Múnich y volver a realizar la hazaña del entrenador español Xabi Alonso, que ganó la Bundesliga en la temporada 2023/24.