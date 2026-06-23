La historia de resiliencia de Facundo Medina: de Fiorito a ser titular en la Selección argentina en el Mundial

“Medina”:

Porque el 3 de la selección argentina fue cartonero en Villa Fiorito y hoy es titular en el mundial pic.twitter.com/p0G3ykBqQz — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) June 23, 2026

Contó que durante varios años trabajó como cartonero junto a su familia para ayudar en la economía de su casa. "Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar", le dijo el defensor a ESPN hace unos años.

El jugador contó que realizaban las recorridas entre las 16 y 17 de la tarde y regresaban a las 22, complementando ese esfuerzo con otros quehaceres. "Yo entrenaba, jugaba e iba al colegio, así que lo hice hasta los 12 o 13 años, después me encerré en la pensión de River", admitió.

Medina es la revelación de la Albiceleste.

"Me levantaba a las 4 de la mañana, salía del barrio acompañado por mi mamá hasta la parada y ahí me tomaba el bondi hasta Puente de la Noria y de ahí otro hasta Núñez", dijo el futbolista que se inició en River y pasó por Lens de Francia antes de llegar al Marsella.