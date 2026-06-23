Inicio Ovación Mundial Facundo Medina
Copa del Mundo 2026

La historia de resiliencia de Facundo Medina: de Fiorito a ser titular en la Selección argentina en el Mundial

El defensor de la Selección argentina Facundo Medina contó que tuvo muchas carencias cuando era chico en Villa Fiorito, el mismo lugar de donde salió Diego Maradona

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Facundo Medina se ganó un lugar en el lateral izquierdo de la Selección argentina.

Facundo Medina se ganó un lugar en el lateral izquierdo de la Selección argentina.

El defensor de la Selección argentina de fútbol Facundo Medina tiene una historia de resiliencia. El jugador de 27 años relató cómo vivió cuando era chico en Villa Fiorito, el mismo lugar de donde salió Diego Armando Maradona. Ahora es titular en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el equipo campeón del mundo.

Medina tuvo su debut mundialista como titular en la victoria 3 a 0 de la Selección Argentina ante Argelia, ocupando el lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico. El jugador del Olympique de Marsella tuvo muchos problemas económicos cuando frecuentaba las calles de Villa Fiorito.

Facundo Medina est&aacute; cada vez m&aacute;s consolidado en la Selecci&oacute;n argentina.

Facundo Medina está cada vez más consolidado en la Selección argentina.

El jugador, quien ahora es uno de los socios de Lionel Messi, contó que atravesó una infancia marcada por las necesidades junto a su madre.

Contó que durante varios años trabajó como cartonero junto a su familia para ayudar en la economía de su casa. "Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar", le dijo el defensor a ESPN hace unos años.

El jugador contó que realizaban las recorridas entre las 16 y 17 de la tarde y regresaban a las 22, complementando ese esfuerzo con otros quehaceres. "Yo entrenaba, jugaba e iba al colegio, así que lo hice hasta los 12 o 13 años, después me encerré en la pensión de River", admitió.

Medina es la revelaci&oacute;n de la Albiceleste.

Medina es la revelación de la Albiceleste.

"Me levantaba a las 4 de la mañana, salía del barrio acompañado por mi mamá hasta la parada y ahí me tomaba el bondi hasta Puente de la Noria y de ahí otro hasta Núñez", dijo el futbolista que se inició en River y pasó por Lens de Francia antes de llegar al Marsella.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas