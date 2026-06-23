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Se viene la rotación en la Selección argentina tras quedar primera en el Grupo J del Mundial

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, realizaría una rotación para jugar ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni haría cambios en la Selección argentina, que se medirá con Jordania.

Scaloni haría cambios en la Selección argentina, que se medirá con Jordania.

Se viene la rotación en la Selección argentina. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, haría cambios en el partido ante Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial, que se jugará el próximo sábado a las 23 de nuestro país en Dallas, Estados Unidos. Es que el elenco nacional quedó primero en el Grupo J.

Tras el triunfo por 2 a 0 ante Austria en Dallas, con un doblete de Lionel Messi y, luego la caída de Jordania por 2 a 1 ante Argelia, quedó confirmado que el equipo dirigido por Scaloni finalizará la zona en la primera posición, más allá de lo que pase en la última fecha.

El Cuti Romero no jugar&aacute; el partido ante Jordania.

El Cuti Romero no jugará el partido ante Jordania.

Scaloni realizará cambios en la Selección argentina ante Jordania

"La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y, siempre que el partido lo permita, lo haremos", dijo el DT en la conferencia de prensa luego del partido frente a Austria.

El defensor Cristian Cuti Romero -quien salió ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial- sería ptreservado.

Messi lleva la pelota y De Paul sonr&iacute;e. &iquest;Leo ser&aacute; suplente ante Jordania?.

Messi lleva la pelota y De Paul sonríe. ¿Leo será suplente ante Jordania?.

Si bien la molestia no sería de gravedad, el cuerpo técnico del equipo nacional cuidaría al jugador del Tottenham para que llegue bien al partido por los 16avos.

No se sabe si jugará desde el inicio Lionel Messi, quien este miércoles cumplirá 39 años, lleva cinco goles en dos partidos y ya se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, al superar a Miroslav Klose.

Si bien Messi viene de ser determinante ante Argelia y Austria, pero Scaloni evalúa la cercanía del primer partido de eliminación directa.

Además el cuerpo técnico sigue el estado físico de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas fundamentales del mediocampo que completaron los primeros dos partidos, al igual que Lisandro Martínez, quien también sumó todos los minutos.

Además hay que ver cómo están Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes llegaron al torneo con inconvenientes físicos, sumaron minutos ante Austria y podrían tener más rodaje frente a Jordania para ganar ritmo competitivo.

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