Se viene la rotación en la Selección argentina tras quedar primera en el Grupo J del Mundial

El defensor Cristian Cuti Romero -quien salió ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en la previa al Mundial- sería ptreservado.

Messi lleva la pelota y De Paul sonríe. ¿Leo será suplente ante Jordania?.

Si bien la molestia no sería de gravedad, el cuerpo técnico del equipo nacional cuidaría al jugador del Tottenham para que llegue bien al partido por los 16avos.

No se sabe si jugará desde el inicio Lionel Messi, quien este miércoles cumplirá 39 años, lleva cinco goles en dos partidos y ya se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, al superar a Miroslav Klose.

Si bien Messi viene de ser determinante ante Argelia y Austria, pero Scaloni evalúa la cercanía del primer partido de eliminación directa.

Además el cuerpo técnico sigue el estado físico de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas fundamentales del mediocampo que completaron los primeros dos partidos, al igual que Lisandro Martínez, quien también sumó todos los minutos.

Además hay que ver cómo están Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes llegaron al torneo con inconvenientes físicos, sumaron minutos ante Austria y podrían tener más rodaje frente a Jordania para ganar ritmo competitivo.