La Selección argentina retornó a su concentración en Kansas City con la certeza de que jugará dos partidos más en el Mundial 2026 y ambos ya tienen día, horario y sede establecida.
La hoja de ruta de la Selección argentina en el Mundial 2026: día, hora y sede de sus próximos dos partidos
La Selección argentina retornó a su concentración en Kansas City con la certeza de que jugará dos partidos más en el Mundial 2026 y ambos ya tienen día, horario y sede establecida.
El cierre de la fase de grupos será este sábado 27 de junio a las 23 hora argentina, otra vez en Dallas y frente a Jordania, un rival ante el que seguramente Lionel Scaloni realizará varios cambios para darle rodaje a quienes no jugaron hasta ahora y a la vez darle descanso a los que tuvieron mayor exigencia frente a Argelia y Austria.
Con sus dos triunfos y el resultado de este lunes entre Argelia y Jordania, el equipo argentino se aseguró el primer puesto del Grupo J y sabe que el viernes 3 de julio jugará por los 16avos de final frente al segundo del Grupo H en un partido que se disputará a las 19.00 de Argentina, en Miami.
El rival de la Selección argentina en los 16avos se conocerá este viernes 26 de junio, cuando jueguen en simultáneo Uruguay vs España y Cabo Verde vs Arabia Saudita, ambos desde las 21.00 de Argentina.
Lo que viene para la Selección argentina
La confirmación del primer puesto también le ordena el camino al equipo argentino en la parte del cuadro y en caso de avanzar volvería a jugar por los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13.00, en Atlanta.
Cuando aún hay dos grupos que solo han disputado una sola fecha, las únicas selecciones clasificadas a 16avos son Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, Francia y Noruega; quienes ganaron los dos partidos jugados hasta el momento.