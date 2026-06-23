La hoja de ruta de la Selección argentina en el Mundial 2026: día, hora y sede de sus próximos dos partidos

El cierre de la fase de grupos será este sábado 27 de junio a las 23 hora argentina, otra vez en Dallas y frente a Jordania, un rival ante el que seguramente Lionel Scaloni realizará varios cambios para darle rodaje a quienes no jugaron hasta ahora y a la vez darle descanso a los que tuvieron mayor exigencia frente a Argelia y Austria.

Musso, Julián y Enzo ya saben que la Selección argentina jugará el 27 en Dallas y el 3 de julio en Miami.

Con sus dos triunfos y el resultado de este lunes entre Argelia y Jordania, el equipo argentino se aseguró el primer puesto del Grupo J y sabe que el viernes 3 de julio jugará por los 16avos de final frente al segundo del Grupo H en un partido que se disputará a las 19.00 de Argentina, en Miami.