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¡Ahora nos volvimos a ilusionar!: mendocinos, argentinos y de otros países, a los pies de Messi y la Selección argentina

El Dallas Stadium, imponente, fue escenario de un mediodía especial en el que, una vez más, todos coincidieron en elogiar a Lionel Messi y la Selección argentina.

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Grandes y chicos  alentaron a la Selección.

Grandes y chicos  alentaron a la Selección.

El Dallas Stadium, imponente, fue escenario de un mediodía especial en el que, una vez más, todos los presentes coincidieron en su profunda admiración por Lionel Messi y la Selección argentina.

Hubo mendocinos, chicos, grandes y en familia; hubo argentinos que están afincados en Estados Unidos hace muchos años y otros que viajaron para disfrutar del Mundial, pero también hubo mexicanos y norteamericanos que ni siquiera hablaban español, y todos coincidieron en algo: aman a Messi, usan su camiseta como si fuera la de la selección de su país y son conscientes de estar en presencia del mejor futbolista de todos los tiempos.

Una familia mendocina que le tiene mucha fe a la Selección

Con su pasión y su ilusión los hinchas argentinos, y no tan argentinos, coparon Dallas donde los festejos continuaron durante toda la jornada de este lunes (el partido fue al mediodía) y prometen prolongarse al menos hasta el sábado a la noche cuando se juegue el encuentro ante Jordania.

Después, es casi un hecho que el próximo destino para los 16avos de final indicará que hay que viajar a Miami, pero esa será otra historia.

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