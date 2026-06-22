Galería de fotos: así alentaron a la Selección argentina las esposas y novias de La Scaloneta

Las parejas de los jugadores de la Selección argentina no faltaron a la cita en Dallas para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su segundo partido en el Mundial 2026, y como de costumbre compartieron sus looks en las redes.
Las parejas de los jugadores de la Selección argentina no faltaron a la cita en Dallas para alentar a La Scaloneta.
Las parejas de los jugadores de la Selección argentina no faltaron a la cita en Dallas para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su segundo partido en el Mundial 2026, y como de costumbre compartieron sus looks en las redes.