Uno de los gigantes del comercio electrónico, Amazon, volvió a sorprender al sumar a su catálogo una alternativa habitacional sumamente accesible para los bolsillos de quienes sueñan con la casa propia. Es que puso a la venta, justamente, una casa prefabricada con 2 dormitorios y baño completo por un precio base de 7.253,28 euros (unos 8.366 dólares al cambio actual, lo que se traduce en unos $12.474.907), valor que puede ir variando según las especificaciones finales elegidas durante el proceso de compra.
Revolución en Amazon: venden una bonita casa prefabricada de 2 dormitorios y plegable por 8.366 dólares
El modelo de casa prefabricada cuenta, además, con baño completo y estructura expandible. Se posiciona como una opción económica de vivienda u oficina
El inmueble, presentado en el anuncio con un estilo contemporáneo que combina revestimiento de madera, perfiles metálicos oscuros, porche y amplios ventanales, destaca por su versatilidad de uso, ya que perfectamente puede funcionar como vivienda permanente, espacio de trabajo independiente o alojamiento para las vacaciones.
La casa con estructura de acero, sistema plegable y distribución con 2 dormitorios
A diferencia de las edificaciones tradicionales, la clave de este diseño reside en su formato expandible. La casa se traslada completamente plegada hasta el terreno asignado por el comprador y se despliega una vez posicionada en la parcela, reduciendo significativamente la mano de obra y los tiempos de instalación.
Según los detalles brindados en la publicación oficial, sus principales características técnicas y de espacio incluyen:
- Estructura resistente: armazón construido en acero galvanizado, un material seleccionado por su elevada durabilidad.
- Aislamiento térmico: paneles preparados para conservar temperaturas interiores estables durante las diferentes estaciones del año.
- Distribución interior: dispone de sala de estar, dos habitaciones, un baño equipado y listo para operar, y un área destinada a la instalación de la cocina.
Con una propuesta estética que integra visualmente el interior con el jardín gracias al uso intensivo de cristal, esta vivienda modular se convirtió en un fenómeno de ventas dentro de la plataforma para quienes buscan ampliar su propiedad o edificar en plazos récord. ¿Qué te parece?
En pocas palabras
- Amazon revoluciona el mercado: venta de casa prefabricada de 2 dormitorios y plegable por USD 8.366.
- Diseño y versatilidad: estructura de acero expandible, ideal como vivienda u oficina.
- Instalación simplificada: se traslada plegada y se despliega en el sitio, reduciendo tiempos y mano de obra.