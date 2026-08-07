Revolución en Amazon: venden una bonita casa prefabricada de 2 dormitorios y plegable por 8.366 dólares

El inmueble, presentado en el anuncio con un estilo contemporáneo que combina revestimiento de madera, perfiles metálicos oscuros, porche y amplios ventanales, destaca por su versatilidad de uso, ya que perfectamente puede funcionar como vivienda permanente, espacio de trabajo independiente o alojamiento para las vacaciones.

Otro de los modelos que se ofrecen por internet cuando buscamos casas modulares prefabricadas. Foto: Amazon

La casa con estructura de acero, sistema plegable y distribución con 2 dormitorios

A diferencia de las edificaciones tradicionales, la clave de este diseño reside en su formato expandible. La casa se traslada completamente plegada hasta el terreno asignado por el comprador y se despliega una vez posicionada en la parcela, reduciendo significativamente la mano de obra y los tiempos de instalación.