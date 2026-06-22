Fiesta interminable de los hinchas en Dallas con otra victoria de la Selección argentina en el Mundial 2026

Miles de hinchas argentinos disfrutaron de otra jornada histórica en el imponente AT&T Stadium de Dallas, donde los dos goles del elenco nacional los hizo Messi, uno en cada tiempo, quien además se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Asimismo, el rosarino pudo haber estirado su cosecha personal, pero desvió un penal cuando el partido estaba 0 a 0.

Eso no empañó otra victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni que sacaron el boleto para la próxima instancia e incluso podría asegurarse la primera posición durante la madrugada de este martes, en caso de que Jordania no le gane a Argelia.