La Selección argentina le ganó a Austria, con otra actuación notable y dos goles de Lionel Messi, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se aseguró así la clasificación a los 16avos de final.
Fiesta interminable de los hinchas en Dallas con otra victoria de la Selección argentina en el Mundial 2026
La Selección argentina le ganó a Austria, con otra actuación notable y dos goles de Lionel Messi, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se aseguró así la clasificación a los 16avos de final.
Miles de hinchas argentinos disfrutaron de otra jornada histórica en el imponente AT&T Stadium de Dallas, donde los dos goles del elenco nacional los hizo Messi, uno en cada tiempo, quien además se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Asimismo, el rosarino pudo haber estirado su cosecha personal, pero desvió un penal cuando el partido estaba 0 a 0.
Eso no empañó otra victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni que sacaron el boleto para la próxima instancia e incluso podría asegurarse la primera posición durante la madrugada de este martes, en caso de que Jordania no le gane a Argelia.
Con Messi como goleador del Mundial con 5 anotaciones, Dallas se tiñó de celeste y blanco a la espera de la próxima presentación de la Selección argentina que será el sábado 27, cuando se enfrente con Jordania a las 23:00 (hora argentina), en esta misma ciudad del estado de Texas.