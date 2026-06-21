La Selección argentina enfrenta a Austria en su segundo partido en el Mundial 2026: hora y TV

El encuentro se jugará desde las 14 hora argentina, en el imponente Dallas Stadium donde se espera que haya miles de hinchas argentinos, con el arbitraje de Amin Mohamad Omar (Egipto) y transmisión en vivo a través de El Siete y Radio Nihuil.

Messi y De Paul llegaron a Dallas para seguir el camino de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Tras la victoria ante Argelia (3-0) en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con los austríacos que vencieron de manera ajustada a Jordania (2-1) y tienen intactas sus chances de avanzar de ronda.