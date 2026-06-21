La Selección argentina y su similar de Austria jugarán este lunes un partido clave en la disputa por el primer puesto del Grupo J y la correspondiente clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.
La Selección argentina enfrenta a Austria en su segundo partido en el Mundial 2026: hora y TV
La Selección argentina y su similar de Austria jugarán un partido clave en la disputa por el primer puesto del Grupo J y el pase a 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro se jugará desde las 14 hora argentina, en el imponente Dallas Stadium donde se espera que haya miles de hinchas argentinos, con el arbitraje de Amin Mohamad Omar (Egipto) y transmisión en vivo a través de El Siete y Radio Nihuil.
Tras la victoria ante Argelia (3-0) en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con los austríacos que vencieron de manera ajustada a Jordania (2-1) y tienen intactas sus chances de avanzar de ronda.
Aunque el DT no lo anticipó todo indica que meterá un solo cambio en el once inicial y es el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel quien no está al 100% de su condición física.
Los antecedentes entre la Selección argentina y Austria
El historial entre Selección argentina y Austria registra solo dos enfrentamientos.
- 21 de mayo de 1980: en el Estadio Prater de Viena Diego Armando Maradona se destacó con un triplete (el único en su trayectoria en la Selección), mientras que los otros dos goles en el triunfo 5-1 de los vigentes campeones del mundo lo hicieron Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.
- 3 de mayo de 1990: esta vez fue un amistoso de preparación para el Mundial de Italia, en el Estadio Ernst Happel, con Maradona y la Selección argentina llegaba nuevamente como el vigente campeón del mundo, pero apenas obtuvo un empate 1-1. Manfred Zask y Jorge Burruchaga marcaron los goles.
Probables formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Estadio: Dallas Stadium.
Árbitro: Amin Mohamad Omar (Egipto).
VAR: Diego Sánchez (España).
Hora: 14. – TV: ElSiete/ESPN/D-Sports/Telefe/TV Pública.