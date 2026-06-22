¡El GOAT! Lionel Messi llegó a 18 y es en soledad el goleador histórico de la Copa del Mundo

Messi rompió el récord de Klose

El festejo no fue uno más. Con este zurdazo, que significó el 1-0 para la Scaloneta, Lionel Messi alcanzó los 17 goles en la historia de la Copa del Mundo. De esta manera, el astro argentino superó la marca del alemán Miroslav Klose y se convirtió de forma solitaria en el máximo goleador histórico de la competición más importante del planeta.

El encuentro venía sumamente complejo. El 10 había errado un penal a los ocho minutos y no podía encontrar su mejor versión. Pese a ello, logró frotar la lámpara para llegar a cuatro gritos en el Mundial 2026.

En el segundo tiempo, ya en el tiempo añadido, el mejor jugador del mundo puso el 2-0 para poner cifras definitivas en el encuentro y anotar el quinto gol en lo que va del Mundial 2026.

Los máximos goleadores de la Copa del Mundo

Con su gol ante Austria, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo: