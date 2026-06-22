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Mundial 2026

¡El GOAT! Lionel Messi llegó a 18 y es en soledad el goleador histórico de la Copa del Mundo

Lionel Messi puso el 1-0 de la Selección argentina ante Austria y rompió el récord de Miroslav Klose. Es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a frotar la lámpara para que la Selección argentina destrabara un partido durísimo ante Austria. En el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el cual erró un penal, el capitán convirtió un doblete para desatar la locura en Dallas.

El 1 -0 se dio por el desborde de Cristian Medina por izquierda. El lateral llegó hasta el fondo, envió el centro atrás, Thiago Almada, con una genialidad sin tocar la pelota, abrió las piernas para dejar pasar el balón. El 10, como toda su vida, la acomodó junto al palo.

El 2-0 llegó en tiempo de descuento. Luego de que Julián Álvarez errara un mano a mano, la pelota le quedó a Leandro Paredes. En lugar de patear al arco, el hombre de Boca buscó al 10. Tras un intento fallido, capturó el rebote, eludió al arquero y definió para poner cifras definitivas.

Messi rompió el récord de Klose

El festejo no fue uno más. Con este zurdazo, que significó el 1-0 para la Scaloneta, Lionel Messi alcanzó los 17 goles en la historia de la Copa del Mundo. De esta manera, el astro argentino superó la marca del alemán Miroslav Klose y se convirtió de forma solitaria en el máximo goleador histórico de la competición más importante del planeta.

El encuentro venía sumamente complejo. El 10 había errado un penal a los ocho minutos y no podía encontrar su mejor versión. Pese a ello, logró frotar la lámpara para llegar a cuatro gritos en el Mundial 2026.

En el segundo tiempo, ya en el tiempo añadido, el mejor jugador del mundo puso el 2-0 para poner cifras definitivas en el encuentro y anotar el quinto gol en lo que va del Mundial 2026.

Los máximos goleadores de la Copa del Mundo

Con su gol ante Austria, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo:

    • Lionel Messi: 18 goles
    • Miroslav Klose: 16
    • Ronaldo Nazário: 15
    • Kylian Mbappé: 14
    • Gerd Müller: 14
    • Just Fontaine: 13
    • Pelé: 12

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