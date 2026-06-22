La costumbre de decir "salud" cuando una persona estornuda esconde una particular razón

Es decir, esta frase era una petición a Dios, refiriendo al "Dios te bendiga" por medio del 'salud' . Luego, con los años, la frase se acortaría a ‘Jesús’ o ‘salud’.

Pero después, otra epidemia apareció en África, alrededor del siglo VI, una vez más, esta frase se hizo presente y popular. Aunque el origen también se les debe a los árabes, quienes habrían propagado dicha costumbre con el fin de una veneración a la deidad.

Aguantar un estornudo es peligroso. Foto Infobae

Actualmente en gran parte de Latinoamérica, decir ‘salud’ es más bien una forma de cortesía hacia las personas que estornudan, ya que desde el latín “salus” o “saltis” se refiere a salvación y saludo. En el último caso, es por eso que se usa esta expresión para hacer un brindis, donde se desea la prosperidad y el bienestar de las personas.

Por qué nunca hay que reprimir un estornudo

Si intentamos contener un estornudo, estaríamos evitando que el cuerpo pueda terminar con ese problema que estaba intentando solucionar. Correríamos el riesgo de lesionarnos por taparnos constantemente la boca y la nariz cada vez que vamos a estornudar porque la presión sobre las vías respiratorias suele ser hasta 150 veces superior a la experimentada al realizar ejercicio de alta intensidad, ya que el aire expulsado puede alcanzar una velocidad de unos 40 m/s (150 km/h).