A 40 años del día en que Maradona reivindicó la historia y Argentina venció a Inglaterra de la 'Mano de Dios'

El primero de los dos fue el que ejecutó con picardía, con viveza, con ese carácter astuto y desafiante: el gol de 'La Mano de Dios', que quedaría para siempre en la memoria popular argentina.

El segundo gol fue una obra de arte en movimiento: Diego arrancó en campo propio, escapó de la marca, aceleró, gambeteó rivales, resistió golpes y terminó entrando al área como si el partido le perteneciera por completo. No fue solo un gol: fue una declaración de grandeza. El Gol del Siglo, orquestado por el 'Barrilete cósmico' con una corrida imposible desde mitad de cancha, dejando a todos los ingleses desparramados en el camino hasta vencer la valla de Peter Shilton.

"Estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes”, dijo Maradona alguna vez sobre aquella épica gesta, cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

El final del Gol del Siglo de Maradona en México 86.

Inglaterra descontó sobre el final con Gary Lineker, pero la historia ya estaba escrita. Argentina ganó 2 a 1, avanzó a las semifinales y luego terminó consagrándose campeona del mundo tras vencer a Bélgica y Alemania Federal.

A 40 años de aquella tarde, el recuerdo sigue intacto porque Maradona no solo ganó un partido: construyó una de las escenas más poderosas del deporte argentino. Fue rebeldía, talento, picardía, liderazgo y belleza en estado puro. México '86 tuvo muchos partidos, pero Argentina-Inglaterra quedó por encima de todos. Esa tarde, en el Azteca, Maradona fue más que un futbolista: fue la expresión máxima de un país entero jugando al fútbol.

El mensaje desde la redes de Maradona, a 40 años de una tarde histórica

En la cuenta oficial de Instagram de Maradona (hoy manejada por su familia), un mensaje se publicó en el aniversario de esta pincelada histórica. "'Soy un tipo normal, al que todo el mundo reconoce por haberle hecho un golazo a los ingleses'. Fue hace 40 años. Corriste 52,5 metros en 7,4 segundos, empujado por 30 millones de argentinos", comenzaron escribiendo en memoria de aquella jornada épica.

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"Algunos hablan del VAR. El mismo VAR que hubiera evitado las 53 faltas que te cometieron, sin expulsar ni un sólo jugador. Aquél día, contra Inglaterra, la Selección argentina reivindicó de alguna manera a los chicos de Malvinas, y entró en el corazón de la gente, para siempre", cerró el mensaje en homenaje a la gesta que lideró Maradona aquel junio del 86.