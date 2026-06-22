La novela entre Sebastián Villa y Boca por ahora está terminada y el colombiano sigue en Independiente Rivadavia

Luego de no aproximarse a la pretensiones que tiene el Azul por el pase del colombiano, en la Lepra dieron por caída la operación y, por el momento, Villa continuará en Mendoza.

Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada

Este lunes Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada luego del receso del primer semestre. El reacondicionamiento físico de la Lepra, de cara a la exigente segunda mitad de año que se le viene, se desarrollará íntegramente en Mendoza. El equipo de Alfredo Berti comenzará a prepararse para los dos compromisos venideros que tiene en julio: 16avos de final de Copa Argentina ante Tigre, y la Supercopa Argentina ante Estudiantes de la Plata.

En el inicio de la pretemporada que tendrá entrenamiento en doble turno, Sebastián Villa no estuvo presente por cuestiones personales, pero se espera que el colombiano se sume a los trabajos por la tarde.