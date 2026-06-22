La novela entre Sebastián Villa y Boca por ahora está terminada y el colombiano sigue en Independiente Rivadavia

El mercado de pases comenzó antes de tiempo en Independiente Rivadavia con las serias pretensiones que, en las últimas semanas, mostró Boca Juniors de hacerse de los servicios de Sebastián Villa para el segundo semestre.
Independiente Rivadavia no continuará por el momento negociando con Boca por el pase de Sebastián Villa
El mercado de pases comenzó antes de tiempo en Independiente Rivadavia con las serias pretensiones que, en las últimas semanas, mostró Boca Juniors de hacerse de los servicios de Sebastián Villa para el segundo semestre.
Una oferta formal llegó desde Boca a Independiente Rivadavia por 5 millones de dólares en un pago, sumado a un millón de dólares más (financiado en cuotas). La propuesta fue considerada insuficiente por la comisión directiva de la Lepra y la posta volvió al Xeneize para reevaluar. Consecuentemente, desde el Xeneize indicaron que no incrementarían -por el momento- la oferta y la negociación se enfrió.
¿Qué pasó? Como desde la dirigencia de Independiente Rivadavia priorizan el patrimonio del club, consideran que la negociación con Boca por Sebastián Villa está terminada.
Luego de no aproximarse a la pretensiones que tiene el Azul por el pase del colombiano, en la Lepra dieron por caída la operación y, por el momento, Villa continuará en Mendoza.
Este lunes Independiente Rivadavia comenzó la pretemporada luego del receso del primer semestre. El reacondicionamiento físico de la Lepra, de cara a la exigente segunda mitad de año que se le viene, se desarrollará íntegramente en Mendoza. El equipo de Alfredo Berti comenzará a prepararse para los dos compromisos venideros que tiene en julio: 16avos de final de Copa Argentina ante Tigre, y la Supercopa Argentina ante Estudiantes de la Plata.
En el inicio de la pretemporada que tendrá entrenamiento en doble turno, Sebastián Villa no estuvo presente por cuestiones personales, pero se espera que el colombiano se sume a los trabajos por la tarde.