La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de las producciones más esperadas de 2026. Estamos hablando de Oasis, que llegó al catálogo este viernes 19 de junio y promete arrasar en el ranking de las más vistas.
Netflix: el thriller español de 8 capítulos y cargado de suspenso que no te dejará cerrar los ojos
Netflix tiene un thriller español de 8 capítulos que se centra en la desaparición de una joven en un lujoso hotel
Oasis es una serie española que cuenta con una temporada de solo 8 capítulos y fue dirigida por David Pinillos. Es un thriller de misterio, suspenso y crímenes que te mantendrá pegado a la pantalla de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Oasis
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Oasis versa: "Los clientes de un hotel lujoso se convierten en sospechosos de una misteriosa desaparición cuando la policía irrumpe en el complejo para investivar el caso".
La trama de la serie de Netflix comienza cuando una chica desaparece en un lujoso resort y tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos... y no saldrán hasta que se descubra la verdad.
Netflix: tráiler de la serie Oasis
Reparto de Oasis, serie de Netflix
- Ana Garcés
- Tomy Aguilera
- Victoria Kantch
- Berta Castañé
- Manel Duarte
- Ada Molina
- Alex Mola
- Cande Méndez
- Laura Simón
- Jan Buxaderas
- Amanda Palomino
- Blas Polidori
- Paco Tous
- Verónica Sánchez
Dónde ver la serie Oasis, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
- España: la serie Oasis se puede ver en Netflix.
Resumen
- Estreno en Netflix: La plataforma suma la serie española "Oasis", un thriller de misterio con 8 capítulos.
- Trama de Oasis: Clientes y empleados de un hotel lujoso quedan atrapados como sospechosos tras una misteriosa desaparición.
- Disponibilidad: La serie "Oasis" se encuentra disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.