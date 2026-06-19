Netflix: el thriller español de 8 capítulos y cargado de suspenso que no te dejará cerrar los ojos

Oasis es una serie española que cuenta con una temporada de solo 8 capítulos y fue dirigida por David Pinillos. Es un thriller de misterio, suspenso y crímenes que te mantendrá pegado a la pantalla de Netflix.

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Netflix: de qué trata la serie Oasis

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Oasis versa: "Los clientes de un hotel lujoso se convierten en sospechosos de una misteriosa desaparición cuando la policía irrumpe en el complejo para investivar el caso".