Netflix: la comedia romántica de 12 capítulos que arrasa como el k-drama más visto de la plataforma

Propuesta laboral es una serie de solo 12 capítulos creada por Han Sul-hee, Park Seon-ho y Hong Bo-hee. Para la prensa especializada, esta comedia "va llevando al espectador a través de un entretenido relato donde se combinan de la mejor manera el romance con el humor" (Lya Rosén de Diario La Tercera).

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Netflix: de qué trata la serie Propuesta laboral

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Propuesta laboral versa: "Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta".