La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con un sinfín de producciones coreanas para ofrecer a sus suscriptores, un género que es aclamado por la crítica. En esta oportunidad, te contamos todo acerca de Propuesta laboral, una comedia romántica de 2022 que es ideal para maratonear.
Netflix: la comedia romántica de 12 capítulos que arrasa como el k-drama más visto de la plataforma
Este k-drama se consolida como un fenómeno en Netflix, atrapando a la audiencia con su mezcla de humor y romance
Propuesta laboral es una serie de solo 12 capítulos creada por Han Sul-hee, Park Seon-ho y Hong Bo-hee. Para la prensa especializada, esta comedia "va llevando al espectador a través de un entretenido relato donde se combinan de la mejor manera el romance con el humor" (Lya Rosén de Diario La Tercera).
Netflix: de qué trata la serie Propuesta laboral
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Propuesta laboral versa: "Una mujer se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para alejar al pretendiente. Pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta".
Ha-ri (Kim Se-jeong) se hace pasar por su amiga durante una cita a ciegas para ahuyentar al pretendiente. Pero el plan cambia cuando este resulta ser su CEO, que le hace una propuesta.
Netflix: tráiler de la serie Propuesta laboral
Reparto de Propuesta laboral, serie de Netflix
- Ahn Hyo-seop como Kang Tae-moo
- Kim Se-jeong como Shin Ha-ri
- Kim Min-gue como Cha Sung-hoon
- Seol In-a como Jin Young-seo
- Lee Duck-hwa como Kang Da-goo
- Kim Kwang-kyu como Shin Joong-hae
- Jeong Young-ju como Han Mi-mo
- Kim Hyun-sook como Yeo Eui-joo
- Go Wook como Lee Min-woo
- Choi Byung-chan como Shin Ha-min
- Im Gi-hong como Kevin
- Yun Sang-jeong como Kim Hye-ji
- Bae Woo-hee como Go Yoo-ra
Dónde ver la serie Propuesta laboral, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Propuesta laboral se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Propuesta laboral se puede ver en Netflix.
- España: la serie Propuesta laboral se puede ver en Netflix.