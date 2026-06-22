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Mundial 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Austria en el Mundial 2026

La Selección argentina le ganó 2-0 a su par de Australia y suma puntaje ideal en el Mundial 2026. Cuándo vuelve a jugar la Albiceleste

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina mantiene puntaje ideal en el Mundial 2026.

La Selección argentina mantiene puntaje ideal en el Mundial 2026.

Luego de ganarle 3-0 a Argelia en el debut, la Selección argentina tuvo su segunda presentación en el Mundial 2026. Durante la jornada de este lunes, la Albiceleste dijo presente en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde venció 2-0 a Austria en un partido durísimo.

La segunda fecha del Grupo J se completará este martes a la medianoche, cuando Argelia y Jordania se vean las caras a partir de las 00 en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

La Selecci&oacute;n argentina le gan&oacute; a Austria y tiene puntaje ideal en el Mundial 2026.

La Selección argentina le ganó a Austria y tiene puntaje ideal en el Mundial 2026.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

La Selección argentina tendrá cinco días de descanso antes de su nueva presentación en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni verán acción el próximo sábado por la noche.

Luego de la victoria ante Austria, que significó poner un pie en los 16avos de final de la Copa del Mundo, la Albiceleste tendrá tiempo antes de volver a jugar por los puntos.

La cita será el sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, en el AT&T Stadium. El recinto se encuentra ubicado en Arlington, Texas y alberga los partidos que los Dallas Cowboys disputan como locales en la NFL. Su capacidad es de 80.000 espectadores.

En caso de sumar de a tres, la Selección argentina cerrará la fase de grupos con puntaje ideal y accederá a los 16avos de final como el mejor equipo del Grupo J del Mundial 2026. Cabe recordar que en esta edición, la cual cuenta con 48 equipos, el torneo se conforma de ocho partidos.

El mejor jugador del mundo llegó a los 18 partidos en la historia de la Copa del Mundo y se convirtió, en soledad, en el máximo artillero de la cita mundialista.

Los goleadores de la Copa del Mundo

Con su gol doblete ante Austria, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo:

    • Lionel Messi: 18 goles
    • Miroslav Klose: 16
    • Ronaldo Nazário: 15
    • Kylian Mbappé: 14
    • Gerd Müller: 14
    • Just Fontaine: 13
    • Pelé: 12

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