Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo ante Austria en el Mundial 2026

Luego de la victoria ante Austria, que significó poner un pie en los 16avos de final de la Copa del Mundo, la Albiceleste tendrá tiempo antes de volver a jugar por los puntos.

La cita será el sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina), ante Jordania, en el AT&T Stadium. El recinto se encuentra ubicado en Arlington, Texas y alberga los partidos que los Dallas Cowboys disputan como locales en la NFL. Su capacidad es de 80.000 espectadores.

En caso de sumar de a tres, la Selección argentina cerrará la fase de grupos con puntaje ideal y accederá a los 16avos de final como el mejor equipo del Grupo J del Mundial 2026. Cabe recordar que en esta edición, la cual cuenta con 48 equipos, el torneo se conforma de ocho partidos.

El mejor jugador del mundo llegó a los 18 partidos en la historia de la Copa del Mundo y se convirtió, en soledad, en el máximo artillero de la cita mundialista.

Los goleadores de la Copa del Mundo

Con su gol doblete ante Austria, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la Copa del Mundo: