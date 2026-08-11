Juicio al Pity Álvarez: el músico se puso a escribir un tema durante la primera jornada

El papel tenía el título "Decisión" y una serie de frases que algunos interpretaron como el posible comienzo de una nueva canción.

El músico comenzó este lunes a ser juzgado por el homicidio de su vecino, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, y tendrá 11 jornadas entre agosto y septiembre.

Durante la audiencia, Pity permaneció con una hoja en la que fue escribiendo y dibujando a lo largo de la jornada. Las cámaras registraron el contenido del papel, que llevaba como título "Decisión":

"Van llegando los jueces, el fiscal me saludó

Él cree que hablo mal de él, no sé por qué

Es un día más y yo estoy muy tranquilo

Puedo arrojar la primera piedra"

El texto combina referencias directas a lo que ocurría dentro de la sala y llevó a algunos especialistas a señalar que podría ser una muestra de que el músico se encontraba lúcido y atento al desarrollo de la audiencia.

Otros, en cambio, se animaron a especular con que podría tratarse de la semilla de una nueva obra del ex líder de Intoxicados.

Juicio al Pity Álvarez: así fue la primera jornada

El juicio oral contra Cristian Pity Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados llegó a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10.30, vestido con un sombrero negro y anteojos de sol. Fue recibido por varios fanáticos que aclamaron su inocencia.

Dentro de la sala lo esperaban los abogados Fernando Burlando y Fabián Amendola, defensores de Verónica, segunda pareja de Díaz y madre de su segunda hija. También estaba Jacqueline Díaz, otra de las hijas de la víctima.

Fuente: minutouno.com