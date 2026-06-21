La probable formación de la Selección argentina para jugar con Austria en el Mundial 2026

En la defensa también se sigue de cerca la evolución de Nicolás Tagliafico, y aunque el lateral izquierdo ya se encuentra recuperado y trabaja a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico no tendría intención de apresurar su regreso.

Por ese motivo, el defensor Facundo Medina podría conservar su lugar tras su buen rendimiento en el estreno mundialista y la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, en tanto, no sufriría modificaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion)

Thiago Almada y Lautaro Martínez seguirían como titulares

Del mediocampo hacia adelante aparecen las mayores incógnitas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia, pero Scaloni analiza si mantener a Thiago Almada o darle una oportunidad a Nicolás González.

El futbolista de la Juventus ofrece mayor despliegue físico y podría resultar una alternativa ideal para aprovechar los espacios que deje Austria con su presión adelantada.

La otra gran duda está en el centro del ataque ya que Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, pero Julián Álvarez continúa en la pelea por quedarse con el puesto.

El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión en el tobillo y el cuerpo técnico sigue evaluando su estado físico pero por el momento no hay una decisión tomada y todo dependerá de las conclusiones que deje la última práctica antes del encuentro.

Scaloni mantiene la incertidumbre sobre varios puestos a tan solo un día del partido, y a pesar de que Argentina tiene algunas certezas, todavía hay lugares en disputa dentro del equipo titular que buscará dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.