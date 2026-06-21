De rival a socio de Lionel Messi: Inter Miami suma a un campeón de cinco Champions League

Lionel Messi estará acompañado en Inter Miami por un viejo conocido: Casemiro.

Los detalles del fichaje que llegará al Inter Miami

La llegada del ex jugador del Real Madrid a la institución de los Estados Unidos se materializará de manera formal una vez que se terminen de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes y los pasos legales pendientes. Si bien el Inter Miami todavía no ha realizado el anuncio oficial en sus plataformas, las partes involucradas ya brindaron el visto bueno para avanzar con la documentación, por lo que el comunicado institucional se espera para los próximos días.

La resolución positiva de la negociación estuvo fuertemente ligada a un componente de índole personal por parte de Casemiro, quien manifestó su firme intención de radicarse e instalarse en la ciudad de Miami. Asimismo, el volante central priorizó la oportunidad de compartir el campo de juego con Lionel Messi y formar parte activa de una franquicia que continúa buscando posicionarse como una de las grandes referencias del fútbol en territorio norteamericano.

Para las autoridades de las Garzas el desembarco del mediocampista sudamericano calza de forma perfecta dentro del plan estratégico que viene ejecutando la directiva de la institución.

Desde la perspectiva del club, esta contratación es considerada una pieza clave para continuar potenciando de manera simultánea la estructura deportiva y la expansión comercial de la marca en el mercado de los Estados Unidos.

Casemiro y Messi fueron rivales varios años en la Liga de España; ahora serán compañeros en el Inter Miami.

Inter Miami rodea a Lionel Messi con una figura de renombre internacional

El club del estado de Florida adquiere a un futbolista que posee un extenso y respetado recorrido vistiendo la camiseta de la Selección de Brasil en el plano internacional. En lo que respecta a su trayectoria a nivel de clubes, Casemiro viene de culminar su etapa en el Manchester United de la Premier League inglesa, habiendo sido previamente una pieza central del Real Madrid que conquistó cinco ediciones de la Champions League.

En el aspecto estrictamente táctico, el cuerpo técnico del Inter Miami sabe que el brasileño desembarca para otorgar un salto de calidad necesario en una zona neurálgica del terreno de juego. El experimentado volante de contención aportará su probada capacidad de recuperación de balones, orden en la marca, una precisa lectura táctica de los partidos y la personalidad requerida para los compromisos de máxima exigencia.

De esta manera, el arribo de Casemiro consolida la estrategia institucional de rodear a Lionel Messi con figuras de renombre internacional y fuerte vínculo con el fútbol europeo de élite. Para el astro argentino, la inclusión del brasileño representa contar con un socio caracterizado por su liderazgo, presencia en la mitad de la cancha y una carrera completamente marcada por la obtención de títulos en partidos grandes.