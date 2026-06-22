Era candidato a reforzar al Real Madrid, pero se lesionó en pleno Mundial y le bajaron el pulgar

El defensor titular del conjunto europeo se perderá lo que queda del Mundial ya que sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo.

Además, como si esto fuera poco, el alemán estaba en carpeta como posible refuerzo del Real Madrid, pero como todo indica que no podrá entrenarse con normalidad durante tres meses, el club español decidió dejarlo fuera de consideración.

El Real Madrid no irá por el defensor alemán que continuará en el Borussia Dortmund.

El apoyo del entrenador de la Selección de Alemania

Cuando finalizó el partido entre los alemanes y los senegaleses, Julian Nagelsmann, entrenador de la Mannschaft,advirtió que la lesión podía ser importante: "Debemos esperar los resultados de la resonancia magnética, pero lamentablemente no tiene buena pinta".

Nico Schlotterbeck hat sich beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.



Er wird sowohl dem DFB als auch Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen.



Wir stehen an deiner Seite, Schlotti! pic.twitter.com/W41iMM6hPV — Borussia Dortmund (@BVB) June 22, 2026

"Fue admirable que aguantara hasta el descanso. Lo dio todo por el equipo", agregó el entrenador que tendrá que recurrir otras opciones en la parte defensiva: Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw.

Además, el entrenador confirmó que el defensor continuará con la delegación en Estados Unidos: "Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo, ya que es un defensa excepcional, sobre todo por su excelente capacidad de creación de juego. Este podría haber sido su Mundial. Todos intentamos animarlo, por suerte, es una persona muy positiva que ya está pensando en el futuro".