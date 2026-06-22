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Dura lesión

Era candidato a reforzar al Real Madrid, pero se lesionó en pleno Mundial y le bajaron el pulgar

Todo parecía indicar que iba a ser refuerzo del Real Madrid, pero se lesionó en el Mundial y la Selección de Alemania no podrá reemplazarlo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El defensor se quedó sin Mundial y sin Real Madrid.

El defensor se quedó sin Mundial y sin Real Madrid.

La Selección de alemania sufrió para ganarle por 2 a 1 a Costa de Marfil en la segunda fecha del Mundial y aunque ya está clasificada a los 16avos de final recibió una dura noticia: Nico Schlotterbeck, defensor del Borussia Dortmund, dijo adiós a la competencia, justo cuando era considerado para llegar al Real Madrid.

Para colmo, la lesión lo marginará de los campos de juego durante varios meses, por lo que tampoco podrá sumar minutos en el BVB.

La lesi&oacute;n no solo lo sac&oacute; del Mudial, sino que tambi&eacute;n elimin&oacute; el inter&eacute;s del Real Madrid.

La lesión no solo lo sacó del Mudial, sino que también eliminó el interés del Real Madrid.

El duro parte médico para el jugador de la Selección de Alemania

Nico Schlotterbeck tuvo que ser reemplazado en el entretiempo del partido contra los africanos y encendió las alarmas entorno a su salud, hasta que se confirmó lo peor.

El defensor titular del conjunto europeo se perderá lo que queda del Mundial ya que sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo.

Además, como si esto fuera poco, el alemán estaba en carpeta como posible refuerzo del Real Madrid, pero como todo indica que no podrá entrenarse con normalidad durante tres meses, el club español decidió dejarlo fuera de consideración.

El Real Madrid no ir&aacute; por el defensor alem&aacute;n que continuar&aacute; en el Borussia Dortmund.

El Real Madrid no irá por el defensor alemán que continuará en el Borussia Dortmund.

El apoyo del entrenador de la Selección de Alemania

Cuando finalizó el partido entre los alemanes y los senegaleses, Julian Nagelsmann, entrenador de la Mannschaft,advirtió que la lesión podía ser importante: "Debemos esperar los resultados de la resonancia magnética, pero lamentablemente no tiene buena pinta".

"Fue admirable que aguantara hasta el descanso. Lo dio todo por el equipo", agregó el entrenador que tendrá que recurrir otras opciones en la parte defensiva: Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw.

Además, el entrenador confirmó que el defensor continuará con la delegación en Estados Unidos: "Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo, ya que es un defensa excepcional, sobre todo por su excelente capacidad de creación de juego. Este podría haber sido su Mundial. Todos intentamos animarlo, por suerte, es una persona muy positiva que ya está pensando en el futuro".

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