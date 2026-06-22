Invento revolucionario: el país de Europa que instaló "casas del futuro" para perros en los supermercados

Muchas personas van al supermercado acompañadas de sus perros, aunque siempre terminan enfrentándose al dilema de dónde es mejor dejarlos. Sin embargo, un país de Europa parece haber encontrado la solución definitiva a este problema con un invento tecnológico que ya está dando la vuelta al mundo.
En este país, atar a los perros afuera o dejarlos en el auto no es una opción, ya que comenzaron a instalarse innovadores refugios inteligentes a la salida de las tiendas; mejor dicho, son "casas del futuro" que prometen cambiar para siempre la experiencia de hacer las compras.
Alemania, el país de las "casas del futuro" para perros
Este revolucionario invento consiste en cabinas individuales de alta tecnología (estructuras conocidas como dog stations) que funcionan mediante internet de las cosas (IoT).
Los dueños pueden asegurar a su perro dentro de estos cubículos de manera muy sencilla utilizando una aplicación en su teléfono móvil, la cual sirve como llave digital para abrir y cerrar la puerta de forma 100% segura.
Esta iniciativa inédita que nació en este país de Europa busca no solo mejorar el bienestar animal, sino también fomentar el comercio local. Con esto, la idea es que los supermercados atraigan a más clientes.
Con el éxito rotundo que está teniendo en tierras germanas, diversas empresas tecnológicas ya planean replicar este invento en otras grandes capitales europeas.
Características de las "casas del futuro"
Más allá de la novedad del invento, hay que aclarar aquellas características que hacen de este tipo de casas un espacio tecnológico y confortable para tu mascota. Si tienes la posibilidad de usarla, tienes que saber que tu perro gozará en ella de:
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Climatización automática: cuentan con aire acondicionado y calefacción para mantener una temperatura óptima, protegiendo a las mascotas de las inclemencias del tiempo.
Monitoreo en tiempo real: los usuarios pueden ver qué hace su mascota a través de cámaras internas conectadas a la app mientras recorren las góndolas de los supermercados.
Higiene garantizada: entre cada uso, la cabina activa un sistema automático de desinfección con luz ultravioleta (UV-C) para eliminar bacterias y virus, cuidando la salud de cada nuevo huésped.