Invento revolucionario: el país de Europa que instaló "casas del futuro" para perros en los supermercados

Los dueños pueden asegurar a su perro dentro de estos cubículos de manera muy sencilla utilizando una aplicación en su teléfono móvil, la cual sirve como llave digital para abrir y cerrar la puerta de forma 100% segura.

Esta iniciativa inédita que nació en este país de Europa busca no solo mejorar el bienestar animal, sino también fomentar el comercio local. Con esto, la idea es que los supermercados atraigan a más clientes.

Los perros esperan mientras sus dueños hacen las compras.

Con el éxito rotundo que está teniendo en tierras germanas, diversas empresas tecnológicas ya planean replicar este invento en otras grandes capitales europeas.

Características de las "casas del futuro"

Más allá de la novedad del invento, hay que aclarar aquellas características que hacen de este tipo de casas un espacio tecnológico y confortable para tu mascota. Si tienes la posibilidad de usarla, tienes que saber que tu perro gozará en ella de: