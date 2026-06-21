River, con un plantel diezmado, llegó a Alicante para continuar la pretemporada

River, con solo 19 jugadores entre los que hay 4 arqueros, llegó a Alicante, en España, donde continuará con la pretemporada de cara al segundo semestre en el que competirá en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
River, con solo 19 jugadores entre los que hay 4 arqueros, llegó a Alicante, en España, donde continuará con la pretemporada
River, con solo 19 jugadores entre los que hay 4 arqueros, llegó a Alicante, en España, donde continuará con la pretemporada de cara al segundo semestre en el que competirá en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
La delegación viajó en dos grupos, fue recibida en Madrid por un nutrido grupo de hinchas y luego hizo un viaje de 5 horas vía terrestre hasta La Finca Resort, en Alicante, donde se entrenará hasta el domingo 5 de julio.
En medio de los 15 días de preparación el conjunto millonario ya tiene confirmado que el viernes 3 de julio jugará un amistoso ante el Flamengo de Brasil, en Algarve, Portugal.
No viajaron los lesionados Juan Portillo, Tobías Ramírez y Agustín Ruberto, mientras que la única novedad en cuanto a las presencias es la del uruguayo Mauro Arambarri ya que Nicolás Otamendi, el otro refuerzo confirmado, está en el Mundial junto a Gonzalo Montiel y el colombiano Juan Fernando Quintero.
También se sumaron desde Estados Unidos Santiago Beltrán y Joaquín Freitas quienes estuvieron con la Selección argentina en la gira previa y permanecieron en Estados Unidos hasta el día después del debut ante Argelia.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros
Están en el Mundial
Lesionados