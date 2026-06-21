River, con un plantel diezmado, llegó a Alicante para continuar la pretemporada

La delegación viajó en dos grupos, fue recibida en Madrid por un nutrido grupo de hinchas y luego hizo un viaje de 5 horas vía terrestre hasta La Finca Resort, en Alicante, donde se entrenará hasta el domingo 5 de julio.

Chacho Coudet prescindió de varios jugadores y rearma el plantel de River.

En medio de los 15 días de preparación el conjunto millonario ya tiene confirmado que el viernes 3 de julio jugará un amistoso ante el Flamengo de Brasil, en Algarve, Portugal.