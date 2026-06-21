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Pretemporada

River, con un plantel diezmado, llegó a Alicante para continuar la pretemporada

River, con solo 19 jugadores entre los que hay 4 arqueros, llegó a Alicante, en España, donde continuará con la pretemporada

Por UNO
Acuña llegó a Alicante con River.

Acuña llegó a Alicante con River.

River, con solo 19 jugadores entre los que hay 4 arqueros, llegó a Alicante, en España, donde continuará con la pretemporada de cara al segundo semestre en el que competirá en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

La delegación viajó en dos grupos, fue recibida en Madrid por un nutrido grupo de hinchas y luego hizo un viaje de 5 horas vía terrestre hasta La Finca Resort, en Alicante, donde se entrenará hasta el domingo 5 de julio.

Chacho Coudet prescindió de varios jugadores y rearma el plantel de River.

Chacho Coudet prescindió de varios jugadores y rearma el plantel de River.

En medio de los 15 días de preparación el conjunto millonario ya tiene confirmado que el viernes 3 de julio jugará un amistoso ante el Flamengo de Brasil, en Algarve, Portugal.

No viajaron los lesionados Juan Portillo, Tobías Ramírez y Agustín Ruberto, mientras que la única novedad en cuanto a las presencias es la del uruguayo Mauro Arambarri ya que Nicolás Otamendi, el otro refuerzo confirmado, está en el Mundial junto a Gonzalo Montiel y el colombiano Juan Fernando Quintero.

Armani es uno de los 4 arqueros que viajaron.

Armani es uno de los 4 arqueros que viajaron.

También se sumaron desde Estados Unidos Santiago Beltrán y Joaquín Freitas quienes estuvieron con la Selección argentina en la gira previa y permanecieron en Estados Unidos hasta el día después del debut ante Argelia.

Los jugadores que iniciaron la pretemporada

Arqueros

  • Franco Armani
  • Ezequiel Centurión
  • Santiago Beltrán
  • Jeremías Martinet

Defensores

  • Ulises Giménez
  • Lucas Martínez Quarta
  • Facundo González
  • Lautaro Rivero
  • Marcos Acuña

Mediocampistas

  • Aníbal Moreno
  • Mauro Arambarri
  • Fausto Vera
  • Lucas Silva
  • Juan Cruz Meza
  • Tomás Galván
  • Lautaro Pereyra

Delanteros

  • Sebastián Driussi
  • Facundo Colidio
  • Joaquín Freitas

Están en el Mundial

  • Gonzalo Montiel
  • Nicolás Otamendi
  • Juan Fernando Quintero

Lesionados

  • Juan Portillo
  • Tobías Ramírez
  • Agustín Ruberto

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