Netflix arrasa con una serie de Kate Hudson: tiene 2 temporadas, 20 capítulos en total y es furor en streaming

Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre.

El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.

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Ahora que su trabajo y su equipo están en juego, Isla tendrá que demostrar quién está a cargo.

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Kate Hudson (Isla Gordon)

Drew Tarver (Sandy Gordon)

MacArthur (Ness Gordon)

Brensa Song (Ali Lee)

Fabrizio Guido (Jackie Moreno)

Chet Hanks (Travis Bugg)

Toby Sandeman (Marcus Winfield)

Dónde ver la serie Una nueva jugada, según la zona geográfica