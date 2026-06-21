Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, podemos encontrar muchas producciones que han sido aclamadas por la crítica y por las que el gigante de la N roja ha vuelto a apostar una vez más. Tal es el caso de Una nueva jugada, una producción protagonizada por Kate Hudson que da de qué hablar.
Netflix arrasa con una serie de Kate Hudson: tiene 2 temporadas, 20 capítulos en total y es furor en streaming
Kate Hudson brilla en una serie de Netflix que narra los desafíos de una mujer al frente de un equipo deportivo familiar
Con dos temporadas de 10 capítulos cada una, la serie Una nueva jugada volvió a posicionarse en Netflix como una de las comedias más vistas. Esta oferta, dirigida por Ike Barinholtz y con guion de Dave Stassen, es ideal para maratonear el fin de semana.
Netflix: de qué trata la serie Una nueva jugada
La sinopsis oficial de la serie Una nueva jugada versa: “Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia”.
Isla Gordon (Kate Hudson) es una mujer que, de un día para el otro, se tiene que hacer cargo de la presidencia de un equipo de básquet tras la muerte de su padre.
El equipo profesional que le pertenece a la familia, Los Ángeles Waves, será un duro desafío para Isla, que deberá afrontar ese mundo deportivo plagado de hombres y machismo, con problemas dentro y fuera del rectángulo de juego.
Netflix: tráiler de la serie Una nueva jugada, temporada 2
Ahora que su trabajo y su equipo están en juego, Isla tendrá que demostrar quién está a cargo.
Reparto de Una nueva jugada, serie de Netflix
- Kate Hudson (Isla Gordon)
- Drew Tarver (Sandy Gordon)
- MacArthur (Ness Gordon)
- Brensa Song (Ali Lee)
- Fabrizio Guido (Jackie Moreno)
- Chet Hanks (Travis Bugg)
- Toby Sandeman (Marcus Winfield)
Dónde ver la serie Una nueva jugada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Una nueva jugada (Running point) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Una nueva jugada se puede ver en Netflix.