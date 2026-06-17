La plataforma de series y películas de Netflix se ubica entre las más elegidas del mundo de streaming, lo que no es casualidad. Dentro de su catálogo, posee muchas producciones originales que han logrado eclipsar a los suscriptores y a la crítica internacional.
Tiene solo 2 temporadas, 12 capítulos en total y es una de las mejores series históricas de Netflix
Con tribus germanas luchando contra el Imperio Romano, esta serie de Netflix se consolida como un drama histórico adictivo y aclamado
Tal es el caso de la serie Bárbaros, un drama de acción alemán que cuenta con 2 temporadas y 12 capítulos en total. Además, esta oferta de Netflix tiene un gran elenco, encabezado por Laurence Rupp y Jeanne Goursaud.
Para la crítica especializada internacional, Bárbaros es "un drama histórico sólido y con buen aspecto que se ve reforzado por sus evocadoras imágenes. Es lo suficientemente adictiva para verla en un maratón", declaró Jonathon Wilson del sitio Ready Steady Cut.
En esta serie de Netflix, tribus germanas rivales intentan frenar el avance del Imperio Romano y forjan una alianza que cambiará su historia para siempre.
Netflix: de qué trata la serie Bárbaros
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bárbaros versa: "Traiciones. Venganza. Batallas. Intrigas amorosas. En este drama bélico, diversas tribus germanas deben unirse, a pesar de sus diferencias, para enfrentar el Imperio Romano".
Los destinos de tres personas se entrecruzan en la batalla de Teutoburgo en el año 9 d.C., en la que los guerreros germanos frenaron la expansión del Imperio Romano.
Netflix: tráiler de la serie Bárbaros
Reparto de Bárbaros, serie de Netflix
- Laurence Rupp como Arminius
- Jeanne Goursaud como Thusnelda
- David Schütter como Folkwin Wolfspeer
- Gaetano Aronica como Varus
- Bernhard Schütz como Segestes
- Eva Verena Müller como Irmina
- Florian Schmidtke como Talio
- Jeremy Miliker como Ansgar
Dónde ver la serie Bárbaros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bárbaros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bárbaros se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bárbaros se puede ver en Netflix.