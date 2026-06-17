Tiene solo 2 temporadas, 12 capítulos en total y es una de las mejores series históricas de Netflix

Tal es el caso de la serie Bárbaros, un drama de acción alemán que cuenta con 2 temporadas y 12 capítulos en total. Además, esta oferta de Netflix tiene un gran elenco, encabezado por Laurence Rupp y Jeanne Goursaud.

Para la crítica especializada internacional, Bárbaros es "un drama histórico sólido y con buen aspecto que se ve reforzado por sus evocadoras imágenes. Es lo suficientemente adictiva para verla en un maratón", declaró Jonathon Wilson del sitio Ready Steady Cut.