Netflix estrenó una serie de 8 capítulos con mucho suspenso y escenas subidas de tono

Por su parte, Kayleigh Donaldson de The Wrap declaró: "Es una buena incorporación a la saga, una historia dramática y a veces sensual que cree plenamente en la historia que quiere contar".

Netflix: de qué trata la serie Las brujas de Mayfair

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las brujas de Mayfair versa: "Agobiada por sus nuevos poderes, una joven neurocirujana busca a su misteriosa familia biológica, pero lo que descubre entre los Mayfair es un oscuro legado".

Basada en la trilogía superventas de Anne Rice, se centra en Rowan Mayfair (Alexandra Daddario), una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

Netflix: tráiler de la serie Las brujas de Mayfair

Reparto de Las brujas de Mayfair, serie de Netflix

Alexandra Daddario

Tongayi Chirisa

Jack Huston

Harry Hamlin

Dónde ver la serie Las brujas de Mayfair, según la zona geográfica