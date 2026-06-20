Esta semana, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó en su catálogo una producción de 2023 que promete arrasar entre las más vistas. Se trata de Las brujas de Mayfair, protagonizada por Alexandra Daddario.
Netflix estrenó una serie de 8 capítulos con mucho suspenso y escenas subidas de tono
La nueva serie de fantasía y terror de Netflix, protagonizada por Alexandra Daddario, te sumerge en el oscuro legado de una familia de brujas
Las brujas de Mayfair es una serie creada por Michelle Ashford y Esta Spalding que combina el drama con escenas de terror, fantasía y suspenso. Con solo 8 capítulos, fue nominada a los premios Saturn Awards y elogiada por gran parte de la crítica especializada.
Para Josh Bell de CBR, "sus primeros episodios requieren algo de paciencia, pero a medida que avanza la temporada, esta adaptación de Anne Rice teje un interesante mundo sobrenatural".
Por su parte, Kayleigh Donaldson de The Wrap declaró: "Es una buena incorporación a la saga, una historia dramática y a veces sensual que cree plenamente en la historia que quiere contar".
Netflix: de qué trata la serie Las brujas de Mayfair
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las brujas de Mayfair versa: "Agobiada por sus nuevos poderes, una joven neurocirujana busca a su misteriosa familia biológica, pero lo que descubre entre los Mayfair es un oscuro legado".
Basada en la trilogía superventas de Anne Rice, se centra en Rowan Mayfair (Alexandra Daddario), una joven e intuitiva neurocirujana que descubre que es la heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.
Netflix: tráiler de la serie Las brujas de Mayfair
Reparto de Las brujas de Mayfair, serie de Netflix
- Alexandra Daddario
- Tongayi Chirisa
- Jack Huston
- Harry Hamlin
Dónde ver la serie Las brujas de Mayfair, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las brujas de Mayfair se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: las serie Las brujas de Mayfair no está disponible en Netflix.
- España: la serie Las brujas de Mayfair no está disponible en Netflix.