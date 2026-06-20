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Tiene solo 2 temporadas, 12 capítulos en total y es una de las series más lacrimógenas de Netflix

Es una conmovedora serie dramática que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix y te hará lagrimear más de una vez

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie dramática de Netflix que te hará lagrimear.

Es una serie dramática de Netflix que te hará lagrimear.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene una gran cantidad de producciones dramáticas para ofrecer a sus suscriptores. Una de ellas es La historia de mi familia, que trata sobre la familia, el amor y la pérdida.

Dirigida por Filippo Gravino, La historia de mi familia es un drama italiano emotivo que estrenó en 2025 y cuenta con 2 temporadas de 6 capítulos cada una. Esta oferta de Netflix ha sido aclamada por la crítica especializada.

"Un drama intenso y lacrimógeno. La belleza del cuento tiene que ver con esa atmósfera de seres imperfectos que la mayoría de las veces no saben cómo reaccionar al dolor, a la pérdida, a la orfandad, al exceso de amor", declaró Marina Zucchi de Diario Clarín.

Mientras tanto, Joel Keller de Decider afirmó: "No trata de sorprender a sus espectadores; sólo pinta un cuadro divertido y conmovedor de la breve vida de un hombre y de sus intentos de asegurarse de que todo el mundo esté en el estado de ánimo adecuado después de su muerte".

Netflix: de qué trata la serie La historia de mi familia

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La historia de mi familia versa: "Un padre con una enfermedad terminal prepara a su caótica familia para vivir sin él en esta 'magnífica serie' que cuenta con un 'elenco y guion brillantes'" (Movieplayer.it).

La trama de la serie de Netflix sigue a un padre gravemente enfermo que prepara a su caótica familia para que cuiden de sus dos hijos pequeños y afronten la vida sin él, pero antes deben resolver sus antiguos conflictos.

Reparto de La historia de mi familia, serie de Netflix

  • Eduardo Scarpetta
  • Vanessa Scalera
  • Massimiliano Caiazzo
  • Cristiana Dell'Anna
  • Gaia Weiss
  • Antonio Gargiulo
  • Filippo Gili
  • Jua Leo Migliore
  • Tommaso Giudi
  • Aurora Giovinazzo
  • Fernando Guallar

Netflix: tráiler de la serie La historia de mi familia

Dónde ver la serie La historia de mi familia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.

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