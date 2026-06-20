Tiene solo 2 temporadas, 12 capítulos en total y es una de las series más lacrimógenas de Netflix

Mientras tanto, Joel Keller de Decider afirmó: "No trata de sorprender a sus espectadores; sólo pinta un cuadro divertido y conmovedor de la breve vida de un hombre y de sus intentos de asegurarse de que todo el mundo esté en el estado de ánimo adecuado después de su muerte".

Netflix: de qué trata la serie La historia de mi familia

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La historia de mi familia versa: "Un padre con una enfermedad terminal prepara a su caótica familia para vivir sin él en esta 'magnífica serie' que cuenta con un 'elenco y guion brillantes'" (Movieplayer.it).

La trama de la serie de Netflix sigue a un padre gravemente enfermo que prepara a su caótica familia para que cuiden de sus dos hijos pequeños y afronten la vida sin él, pero antes deben resolver sus antiguos conflictos.

Reparto de La historia de mi familia, serie de Netflix

Eduardo Scarpetta

Vanessa Scalera

Massimiliano Caiazzo

Cristiana Dell'Anna

Gaia Weiss

Antonio Gargiulo

Filippo Gili

Jua Leo Migliore

Tommaso Giudi

Aurora Giovinazzo

Fernando Guallar

Netflix: tráiler de la serie La historia de mi familia

Dónde ver la serie La historia de mi familia, según la zona geográfica