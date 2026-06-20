La plataforma de series y películas de Netflix tiene una gran cantidad de producciones dramáticas para ofrecer a sus suscriptores. Una de ellas es La historia de mi familia, que trata sobre la familia, el amor y la pérdida.
Tiene solo 2 temporadas, 12 capítulos en total y es una de las series más lacrimógenas de Netflix
Es una conmovedora serie dramática que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix y te hará lagrimear más de una vez
Dirigida por Filippo Gravino, La historia de mi familia es un drama italiano emotivo que estrenó en 2025 y cuenta con 2 temporadas de 6 capítulos cada una. Esta oferta de Netflix ha sido aclamada por la crítica especializada.
"Un drama intenso y lacrimógeno. La belleza del cuento tiene que ver con esa atmósfera de seres imperfectos que la mayoría de las veces no saben cómo reaccionar al dolor, a la pérdida, a la orfandad, al exceso de amor", declaró Marina Zucchi de Diario Clarín.
Mientras tanto, Joel Keller de Decider afirmó: "No trata de sorprender a sus espectadores; sólo pinta un cuadro divertido y conmovedor de la breve vida de un hombre y de sus intentos de asegurarse de que todo el mundo esté en el estado de ánimo adecuado después de su muerte".
Netflix: de qué trata la serie La historia de mi familia
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La historia de mi familia versa: "Un padre con una enfermedad terminal prepara a su caótica familia para vivir sin él en esta 'magnífica serie' que cuenta con un 'elenco y guion brillantes'" (Movieplayer.it).
La trama de la serie de Netflix sigue a un padre gravemente enfermo que prepara a su caótica familia para que cuiden de sus dos hijos pequeños y afronten la vida sin él, pero antes deben resolver sus antiguos conflictos.
Reparto de La historia de mi familia, serie de Netflix
- Eduardo Scarpetta
- Vanessa Scalera
- Massimiliano Caiazzo
- Cristiana Dell'Anna
- Gaia Weiss
- Antonio Gargiulo
- Filippo Gili
- Jua Leo Migliore
- Tommaso Giudi
- Aurora Giovinazzo
- Fernando Guallar
Netflix: tráiler de la serie La historia de mi familia
Dónde ver la serie La historia de mi familia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.
- España: la serie La historia de mi familia se puede ver en Netflix.