DIY: cómo hacer un azucarero y yerbero usando dos latitas de atún

Las latas de atún pueden ser usadas de muchas maneras una vez que consumimos su contenido. En esta ocasión te enseñaremos un paso a paso de esta manualidad para crear un azucarero y yerbero.
¿Cómo hacer un azucarero y yerbero con dos latitas?
Materiales
- Latas de atún
- Cinta ancha de color
- Pegamento o silicona
- Recortes o restos de madera
- Lija
- Opcional: elementos para decorar como monedas, stickers, formitas de madera, algún detalle realizado con arcilla o porcelana fría, etc.
El primer paso es limpiar correctamente el interior de la lata de atún. Hazlo con cuidado para no cortarte con los bordes. Además, te aconsejamos aprovechar este paso para poder retirar la etiqueta de la lata con agua caliente y detergente.
Una vez que la lata esté bien limpia y bien seca, toma una lija finita y pasala por los bordes para que quede bien lisa y no te cortes en un futuro.
Una vez que las latas estén limpias y secas, comienza a pegarles una cinta, una tela, una cartulina, goma EVA, muchas vueltas de lana o lo que tengas en casa. En este paso tienes que dejar volar tu imaginación y recubrir las latas con lo que tengas a mano o te guste más.
Luego, usando rectortes o retazos de madera (también pueden ser dos maderitas del Jenga), haz una manija. Si lo deseas, puedes terminar de decorar este azucarero y yerbero con otros detalles como monedas o lo que prefieras.
Esta idea de reciclaje y manualidad puede ser empleada de muchas formas, y no solo como azucarero o yerbero. Por ejemplo, se puede colocar en cada lata maní, palitos salados, chocolate, gomitas, o lo que prefieras. Lo importante es que comiences a reciclar diversos elementos y objetos de la casa que por lo general terminan en la basura.