DIY: cómo hacer un azucarero y yerbero usando dos latitas de atún

Una vez que la lata esté bien limpia y bien seca, toma una lija finita y pasala por los bordes para que quede bien lisa y no te cortes en un futuro.

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Una vez que las latas estén limpias y secas, comienza a pegarles una cinta, una tela, una cartulina, goma EVA, muchas vueltas de lana o lo que tengas en casa. En este paso tienes que dejar volar tu imaginación y recubrir las latas con lo que tengas a mano o te guste más.

Luego, usando rectortes o retazos de madera (también pueden ser dos maderitas del Jenga), haz una manija. Si lo deseas, puedes terminar de decorar este azucarero y yerbero con otros detalles como monedas o lo que prefieras.

Esta idea de reciclaje y manualidad puede ser empleada de muchas formas, y no solo como azucarero o yerbero. Por ejemplo, se puede colocar en cada lata maní, palitos salados, chocolate, gomitas, o lo que prefieras. Lo importante es que comiences a reciclar diversos elementos y objetos de la casa que por lo general terminan en la basura.