Mariano Echeverría: "Enzo Pérez tiene las puertas abiertas del Deportivo Maipú"

Con respecto a la posible venta de Marcelo Eggel, manifestó: "Ojalá que se quede con nosotros y que no se vaya".

Con respecto al encuentro ante Gimnasia y Tiro, opinó: #Hemos jugado en el campo rival y los jugadores intentaron todo, fuimos superiores en el juego, pero no estuvimos finos en los metros finales y los partidos se definen con goles. Llevamos dos meses de trabajo, encontramos un equipo en el último lugar y hoy estamos a un punto del Reducido, eso habla de que el trabajo que hemos hecho ha funcionado"

"Las expectativas que tenemos para la segunda parte del torneo es estar dentro de los ochos equipos que jugarán el Reducido. En el vestuario les decíamos a los jugadores que nos conocimos estando últimos y terminando la primera rueda estamos a un punto de los puestos de privilegio". reveló

"Quiero felicitar a los jugadores porque nos hemos convertido en un equipo competitivo, tenemos una idea de juego y somos protagonistas", cerró.