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Mariano Echeverría: "Enzo Pérez tiene las puertas abiertas del Deportivo Maipú"

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, habló tras el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta y se refirió a la posibilidad de que vuelva Enzo Pérez

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú se refirió a la  la posible vuelta de Enzo Pérez.

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú se refirió a la  la posible vuelta de Enzo Pérez.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú, analizó el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en el partido pendiente de la 4ta fecha del torneo de la Primera Nacional y con la que el Cruzado cerró la primera rueda en la que terminó con 22 puntos.

Lo más jugoso de la conferencia de prensa fue cuando se refirió a la posible llegada de Enzo Pérez como refuerzo para la segunda parte del torneo: "Todos quisieran ver a Enzo Pérez con la camiseta del Deportivo Maipú jugando este torneo, sobre todo el hincha. De mi parte puedo decir que tiene las puertas abiertas, pero son decisiones que nos exceden. Son jugadores de una enorme trayectoria y sería muy lindo que pueda regresar y que vuelva a vestir la camiseta cruzada".

Con respecto a la cuatro incorporaciones con las que puede reforzar el equipo, dijo: "Vamos a traer refuerzos. Queríamos jugar este último partido para después hablar con los dirigentes. Ellos vienen trabajando y nos tenemos que reforzar porque hemos tenido varios lesionados graves con Fausto Montero y Luciano Arnijas".

Con respecto a la posible venta de Marcelo Eggel, manifestó: "Ojalá que se quede con nosotros y que no se vaya".

Con respecto al encuentro ante Gimnasia y Tiro, opinó: #Hemos jugado en el campo rival y los jugadores intentaron todo, fuimos superiores en el juego, pero no estuvimos finos en los metros finales y los partidos se definen con goles. Llevamos dos meses de trabajo, encontramos un equipo en el último lugar y hoy estamos a un punto del Reducido, eso habla de que el trabajo que hemos hecho ha funcionado"

"Las expectativas que tenemos para la segunda parte del torneo es estar dentro de los ochos equipos que jugarán el Reducido. En el vestuario les decíamos a los jugadores que nos conocimos estando últimos y terminando la primera rueda estamos a un punto de los puestos de privilegio". reveló

"Quiero felicitar a los jugadores porque nos hemos convertido en un equipo competitivo, tenemos una idea de juego y somos protagonistas", cerró.

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