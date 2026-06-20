Dallas Stadium: cómo es el imponente escenario que espera a la Selección argentina

Aclaración con la capacidad: en los nueve partidos que albergará la Copa del Mundo habrá 30 mil localidades menos porque la FIFA tuvo que realizar algunas modificaciones importantes que repercutieron en el número.

La primera fue elevar el campo de juego, suprimiendo las suites que están al lado del mismo, al igual que las habituales localidades a pie que se utilizan en la NFL. Ahí radica la explicación del número menor.

El Dallas Stadium albergará a los hinchas argentinos.

Datos del imponente Dallas Stadium, donde jugará la Selección argentina

El estadio es imponente en su tamaño y en su tecnología: tiene 4 pantallas gigantes que se suspenden por encima del terreno de juego y un novedoso sistema de refrigeración que está habitualmente en 20 grados (la mitad de los casi 40 que refleja el exterior de Dallas).

El césped tuvo sus obras también: el habitual pasto artificial en el que juegan los Cowboys varió a un híbrido (exigencia de FIFA) que se instaló hace solo un mes y fue plantado en Colorado (a 1000 kilómetros de la ciudad).

Otra gran vista del Dallas Stadium.

Como todo lo que ocurre en Estados Unidos, el show dice presente. En las pantallas gigantes hay animadores que levantan al público en las previas y también música alusiva a los equipos participantes (en Inglaterra sonaron, por caso, The Beatles).

Por ahora, la agenda de la Selección argentina tendrá los encuentros ante Austria y Jordania en este tremendo Dallas Satadium. De ser primero de grupo, el camino lo llevaría por Miami, Atlanta, Kansas y Nueva York, ningún escenario superior al novedoso estadio que espera a los campeones del mundo en los siguientes dos partidos.