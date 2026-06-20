Dallas Stadium: cómo es el imponente escenario que espera a la Selección argentina

La Selección argentina de fútbol jugará ante Austria y Jordania en el estadio más importante del Mundial 2026, el Dallas Stadium. El elenco albiceleste se medirá con los austríacos desde las 14 de nuestro país, por el Grupo J del certamen.
La Selección argentina se medirá con Austria y Jordania en el Dallas Stadium. Un repaso por sus características
La Selección argentina de fútbol jugará ante Austria y Jordania en el estadio más importante del Mundial 2026, el Dallas Stadium. El elenco albiceleste se medirá con los austríacos desde las 14 de nuestro país, por el Grupo J del certamen.
Dallas sorprende a cada paso. Hay edificios que rascan el cielo, autopistas que parecen del futuro y gente, mucha gente hacia donde direcciones la mirada. Entre esa inmensidad asoma un gigante que de cemento tiene solo sus bases: el Dallas Stadium, el imponente escenario que espera a la Selección argentina.
Su nombre de pila es AT&T, la empresa de telefonía celular que tienen gran parte de los estadounidenses. Ahí juegan los Cowboys, el equipo de fútbol americano de la ciudad, ante la atenta mirada de 100 mil espectadores por partido.
Aclaración con la capacidad: en los nueve partidos que albergará la Copa del Mundo habrá 30 mil localidades menos porque la FIFA tuvo que realizar algunas modificaciones importantes que repercutieron en el número.
La primera fue elevar el campo de juego, suprimiendo las suites que están al lado del mismo, al igual que las habituales localidades a pie que se utilizan en la NFL. Ahí radica la explicación del número menor.
El estadio es imponente en su tamaño y en su tecnología: tiene 4 pantallas gigantes que se suspenden por encima del terreno de juego y un novedoso sistema de refrigeración que está habitualmente en 20 grados (la mitad de los casi 40 que refleja el exterior de Dallas).
El césped tuvo sus obras también: el habitual pasto artificial en el que juegan los Cowboys varió a un híbrido (exigencia de FIFA) que se instaló hace solo un mes y fue plantado en Colorado (a 1000 kilómetros de la ciudad).
Como todo lo que ocurre en Estados Unidos, el show dice presente. En las pantallas gigantes hay animadores que levantan al público en las previas y también música alusiva a los equipos participantes (en Inglaterra sonaron, por caso, The Beatles).
Por ahora, la agenda de la Selección argentina tendrá los encuentros ante Austria y Jordania en este tremendo Dallas Satadium. De ser primero de grupo, el camino lo llevaría por Miami, Atlanta, Kansas y Nueva York, ningún escenario superior al novedoso estadio que espera a los campeones del mundo en los siguientes dos partidos.