Argelia hizo un reclamo formal a la FIFA por el pisotón de Messi en el partido contra la Selección Argentina

El seleccionado africano no "protesta los puntos", o sea que se cambie el resultado, que fue de 3-0 en contra. La idea argelina es que quede sentado el precedente de decisiones arbitrarias con las que no estuvieron de acuerdo, para que sean tenidas en cuenta en lo que resta de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes argelinos extremaron los reclamos hasta formalizarlos ante la FIFA el día posterior al partido (miércoles 17), el plazo permitido por la entidad. El seleccionado argelino quedó descontenta, principalmente, por una falta cometida por Lionel Messi.

Lionel Messi trató de "pisarle" la pelota al defensor argelino desde atrás y le impactó en el gemelo de la pierna derecha.

La falta de Lionel Messi reclamada por Argelia

La infracción señalada de Lionel Messi fue a Aissa Mandi, que recibió desde atrás el impacto en el gemelo derecho y, aunque el árbitro polaco Szymon Marciniak cobró la infracción, consideró que se trató de una acción de juego y no tuvo mala intención, por lo que no mostró ninguna tarjeta. Marciniak fue quien imaprtió justicia en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, y en los años 2022 y 2023 fue nombrado "Mejor árbitro del mundo" por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

El reclamo de los dirigentes del fútbol de Argelia apunta también a faltas del volante Alexis Mac Allister.

Los dirigentes africanos reclaman haber sido perjudicados por la "injusticia arbitral" del polaco, considerando que el capitán de la Selección Argentina debió haber sido expulsado.

Los argelinos no quisieron puntualizar sólo en la acción de Messi, si no que también reclamaron por dos codazos sobre Ibrahim Maza y Anis Moussa "en situaciones que igualmente justificaban una expulsión", pero aclararon que no buscan el cambio de resultado por escritorio, sino que este reclamo permita una unificación de criterios en lo que resta del Mundial, y se estudie la posibilidad de una sanción para el juez polaco.