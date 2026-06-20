El sainete mediático del "pisotón" de Lionel Messi a Aissa Mandi tiene saga, y las autoridades del fútbol de Argelia reclamó por la "injusticia" arbitral en el partido frente a la Selección Argentina, en el debut de ambos en el Mundial 2026, el pasado martes.
Argelia hizo un reclamo formal a la FIFA por el pisotón de Messi en el partido contra la Selección Argentina
La dirigencia del fútbol de Argelia realizó una queja formal a la FIFA por fallos puntuales del árbitro, entre ellos el pisotón de Lionel Messi a Aissa Mandi
La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA en reclamo de injusticias arbitrales en el encuentro que disputaron argentinos y argelinos en la ciudad de Kansas, por la primera fecha del Grupo J.
El reclamo puntual de Argelia contra la Selección Argentina en FIFA
Desde el país africano reclaman por el pisotón del astro argentino Lionel Messi sobre el defensor Aissa Mandi, además de un golpe con el codo del volante Alexis Mac Allister en el rostro del volante Ibrahim Maza.
El seleccionado africano no "protesta los puntos", o sea que se cambie el resultado, que fue de 3-0 en contra. La idea argelina es que quede sentado el precedente de decisiones arbitrarias con las que no estuvieron de acuerdo, para que sean tenidas en cuenta en lo que resta de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Los dirigentes argelinos extremaron los reclamos hasta formalizarlos ante la FIFA el día posterior al partido (miércoles 17), el plazo permitido por la entidad. El seleccionado argelino quedó descontenta, principalmente, por una falta cometida por Lionel Messi.
La falta de Lionel Messi reclamada por Argelia
La infracción señalada de Lionel Messi fue a Aissa Mandi, que recibió desde atrás el impacto en el gemelo derecho y, aunque el árbitro polaco Szymon Marciniak cobró la infracción, consideró que se trató de una acción de juego y no tuvo mala intención, por lo que no mostró ninguna tarjeta. Marciniak fue quien imaprtió justicia en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina, y en los años 2022 y 2023 fue nombrado "Mejor árbitro del mundo" por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
Los dirigentes africanos reclaman haber sido perjudicados por la "injusticia arbitral" del polaco, considerando que el capitán de la Selección Argentina debió haber sido expulsado.
Los argelinos no quisieron puntualizar sólo en la acción de Messi, si no que también reclamaron por dos codazos sobre Ibrahim Maza y Anis Moussa "en situaciones que igualmente justificaban una expulsión", pero aclararon que no buscan el cambio de resultado por escritorio, sino que este reclamo permita una unificación de criterios en lo que resta del Mundial, y se estudie la posibilidad de una sanción para el juez polaco.