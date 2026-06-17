El elogio de Scaloni para Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Lo extrañaremos cuando no juegue más"

"Sin palabras para Leo. ¿Qué voy a decir? Es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años. Toda la gente del fútbol lo quiere ver y lo disfruta", arrancó diciendo el DT del campeón del mundo en Qatar 2022.

scaloni-seleccion-argentina1 Scaloni está con Julián Álvarez y Nico González.

"Hay que disfrutarlo. Ya no sabés qué decirle sinceramente. Más allá de los goles que hace lo destacable es lo que les transmite a sus compañeros, a la gente, es increíble, lo extrañaremos cuando no juegue más, disfrutémoslo, que eso es lo más importante", agregó Scaloni.