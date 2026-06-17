El elogio de Scaloni para Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Lo extrañaremos cuando no juegue más"

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Scaloni analizó el triunfazo de la Selección argentina ante Argelia
"Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut", dijo el entrenador de la Selección argentina.
"El rival juega, no podés tener siempre tener la pelota, no podés siempre someter al rival y cuando pasa eso el equipo defiende, está. Más allá que hay que hay que corregir cosas, el equipo cuando se pone el overol también está", amplió su concepto.
"Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien. Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil", cerró.