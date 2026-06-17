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El elogio de Scaloni para Messi tras el triunfo de la Selección argentina: "Lo extrañaremos cuando no juegue más"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi tras el triplete en la goleada por 3 a 0 sobre Argelia, en el debut en el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni les da indicaciones a los jugadores de la Selección argentina.

Scaloni les da indicaciones a los jugadores de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni elogió al astro Lionel Messi este martes tras el hat-trick en la goleada por 3 a 0 sobre Argelia, en el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El DT albiceleste además analizó la victoria en el estreno del elenco nacional en la Copa del Mundo.

"Sin palabras para Leo. ¿Qué voy a decir? Es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años. Toda la gente del fútbol lo quiere ver y lo disfruta", arrancó diciendo el DT del campeón del mundo en Qatar 2022.

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Scaloni est&aacute; con Juli&aacute;n &Aacute;lvarez y Nico Gonz&aacute;lez.

Scaloni está con Julián Álvarez y Nico González.

"Hay que disfrutarlo. Ya no sabés qué decirle sinceramente. Más allá de los goles que hace lo destacable es lo que les transmite a sus compañeros, a la gente, es increíble, lo extrañaremos cuando no juegue más, disfrutémoslo, que eso es lo más importante", agregó Scaloni.

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Scaloni analizó el triunfazo de la Selección argentina ante Argelia

"Siempre el primer partido es complicado. Habíamos tenido un traspié en el Mundial pasado y necesitábamos tener hoy un buen debut", dijo el entrenador de la Selección argentina.

"El rival juega, no podés tener siempre tener la pelota, no podés siempre someter al rival y cuando pasa eso el equipo defiende, está. Más allá que hay que hay que corregir cosas, el equipo cuando se pone el overol también está", amplió su concepto.

"Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien. Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil", cerró.

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