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Mundial 2026: dónde ver El método Scaloni, el documental que revela los secretos detrás del campeón del mundo

Con testimonios inéditos, el documental explora cómo se construyó la Selección Argentina que conquistó el Mundial Qatar 2022

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El método Scaloni, disponible en Flow. Foto: Flow

El método Scaloni, disponible en Flow. Foto: Flow

Los fanáticos del fútbol mundial pueden sumergirse en una de las historias más exitosas del deporte argentino reciente. Flow estrenó El método Scaloni, una serie documental de 3 episodios que recorre el camino de la Selección Argentina hacia la conquista del Mundial y pone el foco en el liderazgo de Lionel Scaloni.

La producción, dirigida por Diego Peskins y realizada en coproducción con Virgen Films y BMC Consultores, ya se encuentra disponible en la plataforma On Demand de Flow.

A lo largo de 3 capítulos de 30 minutos cada uno, el documental ofrece un retrato íntimo del entrenador campeón del mundo y de su cuerpo técnico, combinando entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y testimonios de algunas de las figuras más importantes del fútbol argentino.

lionel scaloni y messi
Los Lioneles. Messi y Scaloni, referentes de la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. Foto: archivo

Los Lioneles. Messi y Scaloni, referentes de la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. Foto: archivo

El método Scaloni: las voces que cuentan la historia desde adentro

La serie incluye declaraciones de Lionel Scaloni y de integrantes de su equipo de trabajo, además de referentes del fútbol internacional como Diego “Cholo” Simeone y José Pekerman.

También participan varios de los protagonistas de la histórica consagración en Qatar 2022, entre ellos Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

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Roberto Fabián Ayala, Lionel Scaloni y Walter Samuel. Junto a Pablo Aimar componen el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Foto: archivo

Roberto Fabián Ayala, Lionel Scaloni y Walter Samuel. Junto a Pablo Aimar componen el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Foto: archivo

Más allá de los resultados deportivos, El método Scaloni busca mostrar cómo se construyó una identidad colectiva basada en valores como la resiliencia, la unión y el compromiso. El relato recorre desde los momentos de mayor incertidumbre hasta la consagración mundialista, revelando aspectos poco conocidos de la gestión del grupo y del vínculo entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Con material nunca antes visto y la palabra de sus históricos protagonistas, la serie documental de Flow se presenta como una oportunidad para comprender cómo se gestó y alimentó uno de los procesos más exitosos y trascendentes de la historia del fútbol argentino.

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