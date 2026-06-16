Mundial 2026: dónde ver El método Scaloni, el documental que revela los secretos detrás del campeón del mundo

lionel scaloni y messi Los Lioneles. Messi y Scaloni, referentes de la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. Foto: archivo

El método Scaloni: las voces que cuentan la historia desde adentro

La serie incluye declaraciones de Lionel Scaloni y de integrantes de su equipo de trabajo, además de referentes del fútbol internacional como Diego “Cholo” Simeone y José Pekerman.

También participan varios de los protagonistas de la histórica consagración en Qatar 2022, entre ellos Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Ayala-Scaloni-Samuel-sorteo-Mundial-Qatar-2.jpg Roberto Fabián Ayala, Lionel Scaloni y Walter Samuel. Junto a Pablo Aimar componen el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Foto: archivo

Más allá de los resultados deportivos, El método Scaloni busca mostrar cómo se construyó una identidad colectiva basada en valores como la resiliencia, la unión y el compromiso. El relato recorre desde los momentos de mayor incertidumbre hasta la consagración mundialista, revelando aspectos poco conocidos de la gestión del grupo y del vínculo entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Con material nunca antes visto y la palabra de sus históricos protagonistas, la serie documental de Flow se presenta como una oportunidad para comprender cómo se gestó y alimentó uno de los procesos más exitosos y trascendentes de la historia del fútbol argentino.