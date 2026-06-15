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Mundial 2026

Se acabó la espera: La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia

La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026, cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Messi iniciará su sexto Mundial.

Messi iniciará su sexto Mundial.

(Enviado especial) La Selección argentina comenzará su participación en el Mundial 2026 este martes, cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J en el cual iniciará su camino defendiendo el título logrado en Qatar 2022 y que contará con la presencia de su emblema, Lionel Messi.

El encuentro, que está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas, contará con la transmisión en vivo de Radio Nihuil y se podrá ver a través de El Siete. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.

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Lionel Scaloni mostró tranquilidad en la previa del debut de la Selección argentina.

Lionel Scaloni mostró tranquilidad en la previa del debut de la Selección argentina.

Argentina llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia gracias a los títulos obtenidos de manera consecutiva en la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Lionel Scaloni arrasó en las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguió la clasificación con muchas fechas de anticipación, mientras que en su último partido amistoso de preparación jugó en un altísimo nivel para golear 3-0 a Islandia.

La de este año será la 19na participación histórica para la Selección argentina en un Mundial, competición que conquistó en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

La probable formación de la Selección argentina

En cuanto a la formación de la Selección argentina, todo indica que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez finalmente se recuperó a tiempo de su lesión en el dedo y podrá atajar, mientras que Facundo Medina reemplazará en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro y pelean por un lugar en el lateral derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

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Dibu Martínez se recuperó y estará en el arco.

Dibu Martínez se recuperó y estará en el arco.

Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.

El conjunto del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.

Probales formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: El Siete

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