Se acabó la espera: La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Lionel Scaloni arrasó en las Eliminatorias Sudamericanas, donde consiguió la clasificación con muchas fechas de anticipación, mientras que en su último partido amistoso de preparación jugó en un altísimo nivel para golear 3-0 a Islandia.

La de este año será la 19na participación histórica para la Selección argentina en un Mundial, competición que conquistó en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

La probable formación de la Selección argentina

En cuanto a la formación de la Selección argentina, todo indica que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez finalmente se recuperó a tiempo de su lesión en el dedo y podrá atajar, mientras que Facundo Medina reemplazará en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro y pelean por un lugar en el lateral derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

dibu 1 Dibu Martínez se recuperó y estará en el arco.

Argelia, por su parte, llega a este encuentro con un invicto de 24 partidos (donde se destacan un empate sin goles frente a Uruguay y un triunfo hace pocos días contra Países Bajos), aunque en dicha seguidilla cayó dos veces en definiciones por penales.

El conjunto del país africano tendrá su quinta participación en un Mundial, donde tuvo como mejor actuación los octavos de final alcanzados en Brasil 2014.

Probales formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Hora: 21. TV: El Siete