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La probable formación de la Selección argentina para debutar ante Argelia en la Copa del Mundo 2026

La Selección argentina debuta ante Argelia por la primera fecha del Grupo J en la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi será titular en el debut de la Selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo 2026. 

Lionel Messi será titular en el debut de la Selección argentina ante Argelia en la Copa del Mundo 2026. 

Se acabó la espera para ver al último campeón de la Copa del Mundo, al combinado defensor del título obtenido en Qatar 2022. La Selección argentina debuta este martes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J en el Mundial 2026.

Para el compromiso inaugural en la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas sobre el once titular que saltará al campo de juego para medirse frente a Argelia en Kansas.

Lionel Scaloni define el once de la Selección argentina para enfrentar a Argelia

La primera novedad es que el arquero titular será Emiliano Martínez. El Dibu llegó a Estados Unidos con una fractura en su dedo anular de la que estuvo recuperándose en las últimas semanas. Días atrás se calzó los guantes, probó y dejó en claro que estaba en condiciones de atajar frente a Argelia en el partido inaugural de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

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Dibu Mart&iacute;nez ser&aacute; el arquero de la Selecci&oacute;n argentina ante Argelia.&nbsp;

Dibu Martínez será el arquero de la Selección argentina ante Argelia.

En el lateral derecho aparece una incertidumbre para Lionel Scaloni entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Ambos arrastraban lesiones musculares en su arribo a Kansas pero fueron evolucionando con el correr de los días. Montiel formó parte del amistoso ante Islandia mientras que el futbolista del Atlético Madrid no sumó minutos en la previa del debut.

El Cuti Romero será de la partida en la zaga central luego de superar una lesión ligamentaria en la rodilla. Su compañero de fórmula será Lisandro Martínez, en lugar de Nicolás Otamendi.

Como Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo en el encuentro amistoso ante Honduras, su reemplazante será Facundo Medina, quien originalmente juega de zaguero central en el Olympique de Marsella pero que fue convocado por Scaloni para también oficiar de lateral izquierdo en esta Copa del Mundo.

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Facundo Medina ser&aacute; titular en la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Facundo Medina será titular en la Selección argentina.

El mediocampo saldrá de memoria con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Se sumará como volante ofensivo Thiago Almada, en un lugar que supo ocupar en el Mundial pasado, Ángel Di María.

En el ataque, el capitán de la Selección argentina Lionel Messi estará acompañado por Lautaro Martínez. El hombre del Inter llegó mejor que Julián Álvarez (arrastraba una molestia en su tobillo) y por eso será titular en el estreno Albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

Probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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