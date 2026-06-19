Las novedades de la Selección argentina: el probable once de Scaloni para el partido ante Austria

Además el defensor del Olympique de Lyon Nicolás Tagliafico volvió a trabajar junto al grupo por segundo día consecutivo tras recuperarse del desgarro en el sóleo izquierdo, podría estar el banco de suplentes el martes o sumar minutos.

Trascendió que el lateral del Atlético de Madrid Nahuel Molina se perfila para recuperar la titularidad en lugar de Montiel. El futbolista, que ya dejó atrás las molestias físicas, jugó el segundo tiempo ante Argelia.

Nahuel Molina volvería a la titularidad en la Selección argentina.

La contractura que sufrió Montiel y que lo obligó a bajar las cargas durante parte de la semana podría hacer que el jugador del equipo español vuelva a la titularidad.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria

El equipo de Scaloni formaría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.