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Mundial 2026

Las novedades de la Selección argentina: el probable once de Scaloni para el partido ante Austria

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, busca el equipo de cara al próximo compromiso ante Austria en el Mundial 2026. El equipo nacional se entrenó en Kansas

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Thiago Almada y Nicolás Omatendi luchan por la pelota en el entrenamiento de la Selección argentina.

Thiago Almada y Nicolás Omatendi luchan por la pelota en el entrenamiento de la Selección argentina.

Lionel Scaloni busca el equipo de cara al próximo compromiso de la Selección argentina ante Austria en el Mundial 2026, que se jugará el próximo lunes desde las 14 (hora de nuestro país) en Dallas, Estados Unidos. El equipo nacional se entrenó este mediodía en Kansas y allí el DT del equipo nacional comenzó a delinear el once.

No se sabe si Lautaro Martínez jugará desde el inicio en la Selección argentina. En caso de que no juegue, ingresaría Julián Álvarez, quien ingresó apenas comenzado el segundo tiempo y respondió bien desde lo físico tras padecer una inflamación en el tobillo izquierdo.

Messi lleva la pelota Lo Celso lo enfrenta.

Messi lleva la pelota Lo Celso lo enfrenta.

El equipo campeón del mundo volvió a practicar -fue a puertas abiertas en la primera parte- y una de las principales novedades pasó por el lateral de River Gonzalo Montiel. Después de hacer trabajos de gimnasio en la jornada anterior debido a una contractura en el isquiotibial derecho, el lateral derecho se movió en el campo con botines.

Además el defensor del Olympique de Lyon Nicolás Tagliafico volvió a trabajar junto al grupo por segundo día consecutivo tras recuperarse del desgarro en el sóleo izquierdo, podría estar el banco de suplentes el martes o sumar minutos.

Trascendió que el lateral del Atlético de Madrid Nahuel Molina se perfila para recuperar la titularidad en lugar de Montiel. El futbolista, que ya dejó atrás las molestias físicas, jugó el segundo tiempo ante Argelia.

Nahuel Molina volver&iacute;a a la titularidad en la Selecci&oacute;n argentina.

Nahuel Molina volvería a la titularidad en la Selección argentina.

La contractura que sufrió Montiel y que lo obligó a bajar las cargas durante parte de la semana podría hacer que el jugador del equipo español vuelva a la titularidad.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria

El equipo de Scaloni formaría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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